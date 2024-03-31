الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الجمهورية الجديدة.. السجون المصرية في عهد الرئيس السيسي واحترام حقوق الإنسان

السجون المصرية
السجون المصرية

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم تغيير منظومة السجون المصرية في عهد الرئيس السيسي، واستبدالها بلفظ "مراكز إصلاح وتأهيل، موضحا: "واللي حصل ده مش عشان لاخايفين من منظمات ولا دول لكن بنخاف من ربنا".

واستعرض خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، شكل للسجون المصرية القديمة، والتي كانت متهالكة ووسط المساكن، وتم إزالتها تماما، وأصبح من الماضي، مايعد إنجازا مصريا خالصا.

وتابع: "أصبحت مناطق السجون مناطق استثمارية، وتم نسف القديم منها تماما".

واستعرض مراكز الإصلاح والتأهيل بمفهومها الجديد لاحترام حقوق الإنسان وأدميته في عهد الرئيس السيسي، إذ أصبح السجين نزيل.

واستطرد: "عنده شاشات داخل العنابر، ومكان للمسجد ومكان للكنيسة، واختلف شكل تقديم الطعام داخل المركز، وعنده مستشفى وحضانات للأطفال، وكشوفات لكل التخصصات"، مرددا: "ماحدث قرار رئيس لتغيير المنظومة".

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