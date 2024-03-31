"واحد من الناس" يدخل البهجة على العاملين بمحطة قرية الغريب في زفتى

التقى الإعلامى عمرو الليثي أثناء جولته بحلقة اليوم الأحد، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة "الحياة"، مع العاملين مشروع توسعات معالجة مياه بمدينة زفتى وهو إحدى مشروعات حياة كريمة.

وأعرب العديد من العاملين بالمشروع، بمختلف وظائفهم، عن سعادتهم بالعمل في هذا المشروع، كما تعرف الدكتور عمرو الليثي، على وظيفة كل منهم، وخلال حديثه معهم عرف أنهم من العديد من المحافظات المختلفة وبخاصة المنوفية، ولديهم أولاد ويأتون من مناطق بعيدة من أجل العمل لكسب الرزق الحلال.

وخلال الحلقة وجّه عددا من الأسئلة فى العديد من المجالات المتنوعة، وأهداهم جوائز مالية بإجمالى عشرة آلاف جنيه، بواقع 1000 جنيه لكل فائز.

وكان السؤال الأول من بطل مسلسل "ونوس"، وكانت الإجابة الفنان يحيى الفخراني، فيما كان السؤال الثاني عن بطل مسلسل أرض النفاق، وكانت الإجابة الفنان محمد هنيدي، على عكس السؤال الثالث الذي كان رياضي عن محترف مصري في الدوري الالماني وكانت الإجابة عمر مرموش.

ووجه إليهم العديد من الأسئلة التي تفوقوا جميعهم في الإجابة عليها، وكان شرط المسابقة أن من يجيب يترك الفرصة لغيره حتى يفوز 10 أشخاص مختلفة بالقيمة المالية المقررة.