الأحد 31 مارس 2024
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المفتي: العتق من النار عنوان العشر الآواخر من رمضان (فيديو)

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الله عز وجل جعل الأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، وجعل أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وجعل أفضل الشهور في العام شهر رمضان.

وأضاف "علام" خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي" المُذاع على قناة "الناس"، أن الله عز وجل جعل ليالي شهر رمضان أفضل الليالي، وجعل أفضل الليالي هي الليالي العشر من أواخر هذا الشهر الفضيل.

وتابع: "من أفضل ليالي تلك العشر الأواخر ليلة القدر فجعلها سبحانه وتعالى أفضل من ألف شهر، وكما ورد أن شهر رمضان شهر العتق من النيران وأن لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار في كل ليلة فقد ورد تخصيص وتمييز العشر الأوائل من رمضان بكثرة العتق من النيران".

واستكمل: "ورد في الحديث الشريف أن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار".

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