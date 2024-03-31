"أبواب القرآن"| أبوعاصي يتحدث عن تناقضات العلاقات الظاهرية والجوهرية في الدين (فيديو)

ألقى الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، الضوء على تناقضات العلاقات الظاهرية والجوهرية في الدين.

أشار أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن العلاقة الظاهرية للإنسان بالله قد تكون مختلفة عن العلاقة الجوهرية، فقد يجد الإنسان الذي يعتاد المساجد ويحافظ على الصلوات أمام الناس، ولكن قد يكون قاسي القلب وفظ غليظًا في تعامله مع الآخرين.

وشدد أبو عاصي، على أهمية القلب السليم في العلاقة مع الله، قائلا: "القرآن يقول إلا من أتى الله بقلب سليم"، فإن القلب الذي يحمل رحمة وشفقة يعكس الأسماء الحسنى لله، وهذا ينعكس على سلوك الإنسان.

وذكر أن المعاملة في الآخرة تعتمد على القصود والنيات، فإذا كان الإنسان يغفر للآخرين، يجب أن يكون له نصيب من أسماء الله الحسنى.