الأحد 31 مارس 2024
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رياضة

الشباب والرياضة: مصر تفوز بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين 2026

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تنسيقًا مع الإتحاد المصري لرفع الأثقال؛ عم موافقة المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي لرفع الأثقال برئاسة محمد جلود  علي منح مصر حق تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال  للناشئين تحت 20 سنة 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي اليوم  وخلال إقامة بطولة العالم  للكبار التي تستضيفها تايلاند حاليًا.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية.

وأشار الوزير أن النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، تأتي بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية.

من جانبه كشف محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن تقدم مصر بطلب تنظيم بطولة العالم للشباب تحت 20 سنة  المقرر إقامتها 2026، وأشار إلى أن الاتحاد رفع الأثقال  بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي أعدا ملف استثنائي وقوي يعكس قيمة مصر والبنية التحتية المتطورة التي أصبحت تجذب البطولات العالمية بعد التطور الكبير في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عبد المقصود أن الملف المصري نال إشادة رئيس الإتحاد الدولي لرفع الأثقال  محمد جلود وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الذين أكدوا على عشقهم لمصر ووافقوا رغم وجود منافسة شرسة من دول طلبت استضافة بطولة العالم مثل النرويج والأرجنتين وبيرو وفنزويلا.

وزارة الشباب والرياضة المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي لرفع الأثقال برئاسة محمد جلود تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال منح مصر حق تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين تحت ٢٠ سنة ٢٠٢٦

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