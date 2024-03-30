السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"الشباب والرياضة" تصدر بيانًا للرد على الانتقادات بشأن صورة أحمد رفعت

وزير الرياضة وأحمد
وزير الرياضة وأحمد رفعت

ردت وزارة الشباب والرياضة على الانتقادات التي تعرض لها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد زيارته لأحمد رفعت، لاعب فريق مودرن فيوتشر.

الهدف من نشر المكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة صورا للاعب احمد رفعت لطمأنة الجماهير المصرية بعد حالة من القلق


قال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة:  نود التوضيح بشأن قيام المكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي بنشر صور للاعب أحمد رفعت خلال زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لم تكن سوى لطمأنة الجماهير المصرية بعد فترة زمنية من القلق من جميع الجماهير المصرية على حالة اللاعب وكذلك التساؤلات حول تطورات الحالة واستقرارها.


وأوضح محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن زيارة الوزير أشرف صبحي لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر في المستشفى، لم تكن الأولي، فالوزير متابع لحالة اللاعب بشكل دقيق منذ البداية من الإسكندرية إلى القاهرة.


وأضاف الشاذلي: "الزيارة اليوم كان بعد تواصل مع مسئولى مستشفى وادى النيل بشأن حالة اللاعب اليوم والتى  أصبحت مطمئنة وهي الأفضل منذ اليوم الاول ونشر الصور جاء لطمأنة الجماهير على حالة اللاعب بعد فترة القلق".

 

وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أحمد رفعت مودرن فيوتشر

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