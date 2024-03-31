بابا الفاتيكان يزور إندونيسيا سبتمبر المقبل

قال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي ياقوت شوليل قوماس اليوم الأحد، "إن بابا الفاتيكان البابا فرانسيس سيزور إندونيسيا في 3 سبتمبر المقبل".

وأوضح قوماس في بيان - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (انتارا) الاندونيسية - أنه تم إخطار الحكومة الإندونيسية بشأن الزيارة المرتقبة لرئيس الكنيسة الكاثوليكية من قبل سلطة الفاتيكان..لافتا إلى أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو كان ينتظر قدوم البابا فرانسيس إلى إندونيسيا.



وأشار إلى أنه سلم شخصيا رسالة الرئيس ويدودو إلى فرانسيس في 8 يونيو 2022، يدعوه فيها لزيارة إندونيسيا.. قائلا "الحمد لله، بعد عامين تقريبًا من الانتظار، سيزور البابا فرانسيس أخيرًا إندونيسيا، أعتقد أن هذه ستكون لحظة خاصة لجميع الكاثوليك"، معربا عن أمله في أن يلاحظ فرانسيس شخصيًا ويختبر التنوع الثقافي والوئام الديني بين مختلف الأديان في إندونيسيا خلال زيارته لإندونيسيا.



وقال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي:"إن إندونيسيا يمكنها الحفاظ على التسامح والسلام بين مختلف الأديان، بما في ذلك العقائد المحلية ونأمل أن يتمكن البابا فرانسيس شخصيًا من ملاحظة التنوع في إندونيسيا".

كان بابا الفاتيكان قد خطط في وقت سابق لزيارة إندونيسيا، لكن تم إلغاؤها بسبب وباء كورونا.