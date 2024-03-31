الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بابا الفاتيكان يزور إندونيسيا سبتمبر المقبل

صورة
صورة

قال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي ياقوت شوليل قوماس اليوم الأحد، "إن بابا الفاتيكان البابا فرانسيس سيزور إندونيسيا في 3 سبتمبر المقبل".

وأوضح قوماس في بيان - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (انتارا) الاندونيسية - أنه تم إخطار الحكومة الإندونيسية بشأن الزيارة المرتقبة لرئيس الكنيسة الكاثوليكية من قبل سلطة الفاتيكان..لافتا إلى أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو كان ينتظر قدوم البابا فرانسيس إلى إندونيسيا.

بابا الفاتيكان يدعو لوقف إطلاق نار فوري في غزة


وأشار إلى أنه سلم شخصيا رسالة الرئيس ويدودو إلى فرانسيس في 8 يونيو 2022، يدعوه فيها لزيارة إندونيسيا.. قائلا "الحمد لله، بعد عامين تقريبًا من الانتظار، سيزور البابا فرانسيس أخيرًا إندونيسيا، أعتقد أن هذه ستكون لحظة خاصة لجميع الكاثوليك"، معربا عن أمله في أن يلاحظ فرانسيس شخصيًا ويختبر التنوع الثقافي والوئام الديني بين مختلف الأديان في إندونيسيا خلال زيارته لإندونيسيا.

txt

بابا الفاتيكان يترأس صلوات التبشير الملائكي الأسبوعية


وقال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي:"إن إندونيسيا يمكنها الحفاظ على التسامح والسلام بين مختلف الأديان، بما في ذلك العقائد المحلية ونأمل أن يتمكن البابا فرانسيس شخصيًا من ملاحظة التنوع في إندونيسيا".

كان بابا الفاتيكان قد خطط في وقت سابق لزيارة إندونيسيا، لكن تم إلغاؤها بسبب وباء كورونا.

وزيرالشؤون الدينية الإندونيسي ياقوت شوليل قوماس بابا الفاتيكان البابا الفاتيكان البابا فرانسيس إندونيسيا الحكومة الاندونيسية

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

أسطورة.. أحمد خالد توفيق

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

براءة السادات.. بطلة سلوى بكر: نحن منافقون و«كله قشرة من بره»

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

مدينة الدماء.. 100 يوم من التوحش تحت وطأة الاحتلال في غزة (ملف خاص)

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. ما مصير المحافظين بعد حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء؟

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

نجاة 12 شخصا من الموت فى محيط النادى الأهلى

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

أكبر مائدة إفطار للأيتام فى عين شمس

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر