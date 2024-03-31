الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل فراولة لـ"نيللي كريم".. ملخص الحلقة 5

مسلسل فراولة الحلقة
مسلسل فراولة الحلقة 5

شهدت الحلقة 5 من مسلسل فراولة الكثير من المفاجآت، وتحولًا في مسار شركة فراولة - نيللي كريم- بعد باختفاء مستر يانج "عبد الحكيم الصيني"، صاحب شركة منتجات الطاقة الحيوية، ومصادرة البضاعة في ميناء شنجهاي، وتصفير حسابات الشركة البنكية.

مسلسل فراولة تفاصيل أحداث الحلقة 5

انتهت أحداث الحلقة 5 من مسلسل فراولة على وصول الشرطة لشركة بيع منتجات الطاقة والجذب التي تعمل بها فراولة، وذلك بعد بلاغ قدمه الطبيب النفسي الذي يلعب دوره الفنان صدقي صخر، والذي يعتبر الطاقة نوع من أنواع النصب.

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مسلسل فراولة الحلقة 5.. نيللي كريم تستبدل أحجار الطاقة الصينية بأخرى مصرية

وجاء ذلك بعدما قررت فراولة "نيللى كريم" خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل فراولة، الحصول على الأحجار الكريمة من عم صلاح "جميل برسوم"، بالتقسيط، وبيعها للعملاء كأنها قادمة من الصين، وأنها تحمل طاقة إيجابية، وذلك لكي تحل المشكلة التي وقعت بها بسبب اختفاء ماستر يانج "عبد الحكيم الصيني".


مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 6

تعرض الحلقة 6 من فراولة بطولة نيللي كريم، بشكل حصري  اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.


مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة

يعرض اليوم الحلقة السادسة من مسلسل النجمة نيللي كريم فراولة علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

موعد اعادة مسلسل فراولة لـ نيلي كريم الحلقة 5

مسلسل فراولة الحلقة 5.. نيللي كريم تستبدل أحجار الطاقة الصينية بأخرى مصرية


قصة مسلسل فراولة

المسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة وانتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.


أبطال مسلسل فراولة

فراولة من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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