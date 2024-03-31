الأحد 31 مارس 2024
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عالم

مباحثات هاتفية بين شكرى ووزير خارجية إيران حول العلاقات مع مصر والحرب فى غزة

اتصال هاتفي بين شكري
اتصال هاتفي بين شكري ووزير خارجية إيران

صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأحد، من دكتور حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، بأن الاتصال تناول مسار العلاقات المصرية / الإيرانية فى أعقاب اللقاء الذي تم بين الوزيرين في مدينة جنيف السويسرية الشهر المنصرم، حيث تم التداول حول مختلف الموضوعات المرتبطة بالعلاقة الثنائية، مع تأكيد الطرفين علي الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل علي تحقيق  مصالح الشعبين المصرى والإيرانى، ودعم استقرار المنطقة.

وتناول الاتصال بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وتدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى في القطاع، حيث تم التوافق علي الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة فى قطاع غزة، وضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ قرارى مجلس الأمن أرقام ٢٧٢٠ و٢٧٢٨.

وأكد الوزيران رفض كل السيناريوهات التى تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، ورفض ومعارضة أية عمليات عسكرية برية فى مدينة رفح الفلسطينية.

كما توافق الجانبان على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر إلى قطاع غزة، وإزالة إسرائيل للعقبات التى تحول دون ذلك، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الشأن.

وأردف السفير أحمد أبوزيد، بأن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعه الصراع في المنطقة، لا سيما فى منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها الخطيرة علي حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية فى هذا الشريان الدولى المهم. وحذر شكرى من العواقب الخطيرة التى قد تترتب علي ذلك، وتؤثر علي استقرار المنطقة وعلي السلم والأمن الدوليين، مشددًا في الوقت ذاته علي أن اتساع رقعة ونطاق الصراع يؤثر سلبًا علي المساعى الإقليمية والدولية الرامية لحلحلة الأزمة.

وفي نهاية الاتصال، اتفق الوزيران علي مواصلة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة وصولًا الي استعادتها إلى طبيعتها، والتباحث بشأن سبل حل الأزمة في قطاع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها.

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