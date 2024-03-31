عينة المنشطات| اتحاد الكرة يتلقى إخطارا بشأن إيجابية أحد اللاعبين الدوليين ويخطر ناديه

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، عن تلقي الجبلاية إحطارا رسميا بشأن إيجابية عينة أحد لاعبي الدوري الممتاز الخاصة بالكشف على المنشطات خلال مباريات الدوري الممتاز.

وأرسلت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات خطابًا رسميًا للجبلاية تخطرهم فيه بضرورة التزام اللاعب بقرار العقوبة الموقعة عليه من قبل المنظمة.

وشددت المنظمة فى خطابها لاتحاد الكرة على ضرورة أن يمتثل اللاعب للعقوبات التي ستقرها اللجنة وطلبت من اتحاد الكرة تنفيذ الأمر باعتباره الهيئة التي تدير كرة القدم.

وأكد المصدر أن اتحاد الكرة بدوره سيقوم بإسال خطاب للنادي من أجل تنفيذ العقوبة الموقعة عليه، ومن حق اللاعب الإستئناف ضد تلك العقوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وشدد المصدر على أن الجبلاية قامت على الفور بإخطار وكيل اللاعب وكذلك ناديه من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص عقوبات المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

كان الإعلامي أحمد شوبير قد أكد أن هناك أزمة خاصة بالمنشطات تتعلق بلاعب دولي رفض ذكر اسمه.

وقال شوبير: "إنه يوجد لاعب دولي بارز لم يشارك مؤخرًا مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وأنه يواجه مشكلة في مجال المنشطات."

وشهدت الملاعب المصرية خلال السنوات الماضية أكثر من حالة إيجابية فيما يخص المنشطات في المباريات، خاصة وأن الوكالة المصرية تعمل بالتنسيق مع المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وتقوم بدور حيوي في جميع المسابقات المحلية.

في الوقت نفسه كشف اللاعب أحمد حسن عن وجود عينة منشطات "فاسدة" لرمضان صبحي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: "مصدر.. الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات تخطر اتحاد الكرة بوجود عينة منشطات "فاسدة" لرمضان صبحي وتطلب إجراء عينة جديدة له".