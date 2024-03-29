الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تحرك جديد من اتحاد الكرة لمواجهة أزمة تزوير أعمار اللاعبين

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

بدأ مسئولو  اتحاد الكرة خطوات جديدة من أجل التصدى لظاهرة تزوير أعمار اللاعبين التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في قطاعات الناشئين.

 

وجاء تحرك الجبلاية بعد قيام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بترحيل عدد كبير من اللاعبين صغار السن الذين انضموا مؤخرا لبعض الأندية الإماراتية في مختلف الأعمار.

 

وكشف علاء نبيل المدير  الفني لاتحاد الكرة عن ترحيل عدد من اللاعبين المصريين، من قبل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ، حيث تم ترحيل عدد من اللاعبين المصريين صغار السن من الإمارات بعد ثبوت تزويرهم في الأوراق الخاصة بهم، والذي انتقلوا بها للأندية الإماراتية في مختلف الدرجات.

 

وأوضح المدير الفني للجبلاية في تصريحات اذاعية، أن هناك تزوير في قطاع الناشئين منذ قديم الأزل، وخلال الشهر الماضي تم ترحيل 18 لاعبا من الإمارات بعد اكتشاف تزويرهم.

 

وأضاف علاء نبيل: "الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أكتشف أن هناك حالات تزوير من قبل 18 لاعبا مصريا، فقام على الفور بترحيلهم خارج الدولة ومنعهم من تمثيل أي فريق إماراتي مستقبلا، وهناك لاعبين مزورين من 4 لـ 5 سنوات في شهادة الميلاد".

 

وهو الامر الذى دفع مسئولى الجبلاية إلى اتخاذ خطوات جادة من أجل التصدي لتلك الازمة التى عادة ما يتم اكتشافها مع أو مشاركة للاعبين فى بطولات إفريقيا من خلال أجهزة مقدمة لمعرفة السن الحقيقى للاعب.

 

وينوى رجال الجبلاية تطبيق الكشف الطبي الخاص بمعرفة السن الحقيقي للاعبين فى مسابقات قطاع الناشئين بداية من سن 17 عام، مع توقيع عقوبات قاسية تصل إلى الشطب على اللاعبين الذين يثبت تزوير أعمارهم كخطوة استباقية للحد من انتشار تلك الظاهرة في الملاعب المصرية.

منتخب مصر تزوير اعمار اللاعبين “رمسيس وذهب الفراعنة الجبلاية رجال اتحاد الكرة

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