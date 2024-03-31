الأمين العام للمقاولين: الاستثمارات الخليجية تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية

قال هشام يسري الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، إن ضخ استثمارات ضخ استثمارات عربية وخليجية في مصر، تساهم في تنمية العديد من القطاعات ومن شأنها قطاع المقاولات، من شأنه أن يسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية سواء في رأس الحكمة او رأس الجميلة أو مدينة العلمين الجديدة.

وأكد هشام يسري في تصريح لـ"الدستور" أن تعتبر صناعة المقاولات أحد القطاعات الحيوية في أي اقتصاد، وتلعب دورًا هامًا في تنفيذ المشاريع العمرانية والبنية التحتية والمشاريع التجارية والسكنية، وتوفر الاستثمارات الإماراتية أو السعودية وغيرها من دول الخليج فرصًا قوية لقطاع للمقاولين المصري للمشاركة في تنفيذ المشاريع الضخمة وتطوير البنية التحتية.

وأضاف الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن يساهم الاستثمار الأجنبي في قطاع المقاولات في تعزيز التكنولوجيا ونقل المعرفة والخبرة إلى البلاد المستضيفة، كما يمكن أن يؤدي هذا إلى تحسين جودة العمل وتطوير مهارات العمالة المحلية وتعزيز قدرات الشركات المحلية، مضيفا إلى ذلك أن يعمل تنشط الاستثمارات في قطاع المقاولات الاقتصاد المحلي بشكل عام، حيث يتطلب تنفيذ المشاريع الضخمة توظيف العمالة المباشرة والغير مباشرة كما تساهم في تنمية 97 صناعة محلية بمواد البناء والمعدات مما يعزز الأنشطة الاقتصادية المحلية.

تنفيذ مشاريع البنية التحتية

وأشار “يسري” إلى أن الاستثمارات الخليجية التي سيتم تنميتها على الاراضي المصرية ستزيد من تطوير مشاريع إنشاء وتطوير الطرق والجسور والمطارات والموانئ والمشاريع المائية والصحية. من خلال المقاولين المصريين سيكون لديهم فرصة للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع الكبيرة واستفادة من العقود والأعمال الإضافية المرتبطة بها.

مشاريع الإسكان والتطوير العقاري

وتابع الأمين العام للاتحاد المصري، أن من المتوقع أن تشهد مصر طلبًا متزايدًا على مشاريع الإسكان والتطوير العقاري بفضل النمو السكاني والتطور الاقتصادي، والمقاولين المصريين سيتمكنون من الاستفادة من فرص تنفيذ مشاريع البناء السكنية والتجارية والفنادق والمجمعات السكنية نتيجة لضخ الاستثمارات العربية.

الطاقة والبنية التحتية الكهربائية

واستكمل أن أي استثمارات جديدة تتطلب توسيعات وتحديث شبكات الكهرباء وإنشاء محطات توليد الطاقة المتجددة وهذا تخصيص شركات المقاولات المصرية.

السياحة

وقال الأمين العام للاتحاد المصري للمقاولين إن قطاع السياحة سيحظى بنصيب الأسد في تنمية الاستثمارات العربية في مصر، حيث يُعتبر قطاع السياحة في مصر مهماً للاستثمار. ومن المتوقع أن يعزز القطاع المقاولين المصريين، حيث سيكونون قادرين على المشاركة في تطوير المنتجعات السياحية والفنادق والمرافق الترفيهية والمشاريع السياحية الأخرى.

وأضاف أن الاستثمارات قد تتضمن تطوير المناطق الصناعية والمشاريع التصنيعية في مصر، مما سيتيح لقطاع التشييد والبناء المشاركة في إنشاء وتطوير المصانع ومرافق الإنتاج والتصنيع.