الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 7 متهمين في حملات مكافحة جرائم السرقات بمطروح والسويس

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن مطروح والسويس من تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن مطروح

-ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة العلمين لقيامهما بسرقة بعض المتعلقات الشخصية من أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول» كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الأبيض وبحوزتهما الأداة المستخدمة «سكين»، أرشدا عن المسروقات.

مديرية أمن السويس

-ضبط 5 أشخاص «لهم معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة فيصل لقيامهم بسرقة مخزن خاص بإحدى الهيئات الحكومية كائن بدائرة القسم وأرشدوا عن المسروقات، وكذا ضبط مركبة تروسيكل «بدون لوحات معدنية» المستخدم فـى الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة التحريات وزارة الداخلية جهات التحقيق الحوادث مديرية أمن مطروح مطروح السويس

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