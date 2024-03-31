الأحد 31 مارس 2024
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سياسي

حقوق النواب: زيادة الصادرات الزراعية لـ1.5 مليار دولار دليل على نجاح مشروعات الدولة

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية

أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إعلان وزير  الزراعة عن زيادة الصادرات الزراعية لـ1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024، بزيادة 300 مليون دولار عن نفس الفترة العام الماضي، دليل على نجاح الدولة في التوسع بالمشروعات الزراعية وتحقيق فائض أكبر للتصدير.

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وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن زيادة الصادرات الزراعية المصرية تأكيد على سير الدولة في الاتجاه الصحيح بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي القومي.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى نحو أسواق جديدة وواعدة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد التوسع في الزراعات العضوية للحفاظ على سلامة المنظومة البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة.

رؤية 2030

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن الدولة المصرية وضعت ضمن رؤية مصر 2030 عددًا من الأهداف الاستراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة المتمثلة في الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، ما ساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية.

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ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن زيادة الصادرات الزراعية تسهم في زيادة العائد الاقتصادي ما يحقق توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق ربحية مناسبة تتضمن الاستدامة.

يُشار إلى أن  السيد القصير وزير الزراعة، أعلن عن أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2.2 مليون طن وبلغت قيمتها 1.5 مليار دولار.

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وأشار القصير إلى أنه رغم الظروف الإقليمية والعالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد، وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلية، حققت الصادرات الزراعية المصرية زيادة عن نفس الفترة من العام السابق قدرها 300 مليون دولار.

وقال وزير الزراعة إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية "جاءت بعد أن ‏نجحنا في فتح 95 سوقًا خلال العشر سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 ‏سلعة زراعية لـ160دولة".

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