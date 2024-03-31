برلمانية: مصر شهدت إنجازات هائلة فى عهد الرئيس السيسى ومن ينكرها جاحد

قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بـمجلس النواب إنه مع اقتراب حلف الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية للفترة الرئاسية الجديدة، فإننا لا يجب أن نغفل بأن مصر شهدت إنجازات هائلة في عهد الرئيس السيسى خلال الـ10 سنوات الماضية، مشيرة إلى أن من ينكر هذه الإنجازات فهو جاحد.

مبادرة حياة كريمة حققت طفرة هائلة في حياة المصريين

وأشارت النائبة، في بيان صحفي لها إلى أن مبادرة حياة كريمة تعتبر من أهم الإنجازات التي حققت طفرة هائلة فى حياة المصريين فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإضافة إلى البنية التحتية الهائلة التى أسسها الرئيس السيسي، والتى كانت بمثابة مناخ مناسب لجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر من خلال إنشاء العديد من الطرق والكباري.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى شهدت إنجازات كبيرة منها إقامة العديد من المصانع وتعديل منظومة السكة الحديد من خلال إنشاء قطارات حديثة وإقامة المدن الصناعية وتطوير الموانئ، هذا بالإضافة إلى إقامة المشروعات القومية الهائلة التي وفرت العديد من فرص العمل للشباب.

إضافة قيمة مضافة للمنتج المحلي

وأوضحت أننا ننتظر من الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال ولايته الجديدة والتى ستبدأ بعد حلف اليمين الدستورية أن يكون اهتمام بشكل أكبر بالتصنيع والزراعات الجديدة، والتى تخدم التصنيع بهدف إضافة قيمة مضافة للمنتج المحلي عند تصديره، مطالبة الرئيس السيسى باختيار قيادات تبني وتنمي لاستكمال الإنجازات خلال الفترة المقبلة.