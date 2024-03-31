الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سحب 1496 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1496 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

 وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

الملصق الإلكتروني يتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

الإدارة العامة للمرور الملصق الالكتروني فحص المركبات

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