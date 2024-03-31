الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

التخطيط: 88 مليار جنيه حجم تمويلات مشروعات المرأة خلال 2023

مشروعات المرأة
مشروعات المرأة

كشفت وزارة التخطيط عن أن تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة بلغت نحو 88 مليار جنيه بنهاية عام 2023، استفاد منها ما يقرب من 5 ملايين مستفيدة، مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه لعدد 2 مليون مستفيدة في نهاية عام 2016، بالإضافة إلى جهود الدولة في مجال الشمول المالي للمرأة، فمن خلال الجهود والمبادرات التي يقودها البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي بلغت أعداد الإناث اللاتي لديهن حسابات بنكية نحو 20 مليون سيدة بنهاية 2023، وذلك بمعدل نمو 244% مقارنة بعام 2016.

"حياة كريمة" استهدفت 26 مليون سيدة مصرية

واستعرض التقرير المشروعات والمبادرات التي وضعت المرأة المصرية في القلب منها، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استهدفت نحو 26 مليون سيدة مصرية، التي تهدف في مجملها إلى تحسين جودة حياة الأسرة المصرية، فضلًا عن المبادرات الرئاسية المختلفة الموجهة لتحسين الخدمات الصحية للمرأة، مثل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين حيث تم إجراء ما يزيد على 47 مليون فحص للسيدات.

وأشار التقرير إلى جهود الدولة لبناء القدرات الرقمية للسيدات، حيث بلغ عدد المستفيدات من برامج دعم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة نحو 33 ألف موظفة، كما أدى تفعيل مشاركة المرأة في التطوير المؤسسي لارتفاع نسبة الإناث إلى إجمالي عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلى نحو 51%، منهن 26% على درجات قيادية، و23% من مساعدي الوزراء ومعاونيهم، إضافةً إلى تطوّر نسبة السيدات الفائزات بالجوائز الفردية في جائزة مصر للتميز الحكومي من 18% في دورتها الأولى عام 2019 إلى 30% في دورتها الثالثة عام 2021/ 2022، مشيرًا إلى إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة على المستوى القومي، كإحدى فئات جوائز التميّز الحكومي وبدء تطبيقها في مؤسسات القطاع الخاص، وهي الجائزة التي أوصى بها رئيس الجمهورية قبل عامين.

وأكد التقرير أن كل تلك الجهود تتسق مع ما أكدته الدراسات وما تعكسه المؤشرات المحلية والدولية، حيث كشفت الدراسات عن أن زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل المصرية سوف تُسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%، وهو ما يظهر أيضًا في المؤشرات الدولية التي تشهد مصر تقدما فيها منذ عام 2014.

وعن مؤشر المرأة في مجالس الإدارات، في كل من البورصة المصرية والقطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي، فقد حقق المؤشر ارتفاع من 19% العام الماضي إلى 23% هذا العام، ومن المستهدف الوصول إلى هدف 30% من السيدات في مجالس الإدارات بحلول عام 2030.

مرأة وزارة التخطيط مبادرات دعم المرأة حياة كريمه الخدمات الصحية للمرأة

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