محمد عفيفى لـ"الشاهد": ظهور داعش وجماعات إرهابية كل فترة يرجع لهذا السبب

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن الجماعات الإرهابية تظهر كل فترة بأشكال مختلفة، وآخرها جماعة داعش، لأننا لم نعالج مشاكل الماضي، وأسباب ظهور الجماعات المتطرفة، ولهذا السبب كل فترة تخرج علينا حركة جديدة تحمل السلاح باسم الدين.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن حسن الصباح سنجده يتحدث عن الإمام المنتظر، منوها بأنه عند الشيعة سنجد استعمال لفظ الإمام، وعند السنة سنجد استخدام كلمة الخلية.

وتابع: "لفظ الخليفة يعتبر الأكثر استخداما لكن مصطلح الإمام موجود في كتب الفقه الاسلامي، وحسن الصباح سنجده يتحدث عن الإمامة، وجماعة الإخوان سنجد أن حسن البنا المؤسس أعلن قيامها ردًا على سقوط الخلافة العثمانية، رغم أن الخلافة العثمانية مشكوك فيها".

وأردف: "داعش أيضا تقوم من أجل إعادة الخلافة من جديد لدرجة أبو بكر البغدادي وكل الجرائم التى قام بها سنجدها قائمة على أنه الخليفة، وفي داعش أصدروا كتيبا باسم مد الأيادي إلى بيعة البغدادي، وكل مسلم لم يد يده للبيعة فهو كافر وخارج عن الإسلام".

وواصل: "مسألة الخلافة والإمامة هي أصل المشكلة، ونحن لم نعالم للاسف الشديد مشاكل الماضي، عشان قاعدة معانا وبتتكرر وبيتم الضحك على الشباب بضرورة إعادة الخلافة، وحادث موسكو الأخير نفذه شباب من داعش بداعي أنها أرض كفر".

وانطلقت اليوم السبت أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج الشاهد، تحت عنوان شهادات خاصة على «الإخوان - الحشاشين»، للدكتور محمد الباز على قناة extra news.

ويكشف "الباز" في الموسم الجديد ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على تاريخ طائفة «الحشاشين»، كجماعة دموية قتالية وأوجه الشبه بينها وبين جماعة الإخوان الإرهابية في الأهداف والنوايا، التي تحرض على العنف والقتل وسفك الدماء.