الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمد عفيفى لـ"الشاهد": ظهور داعش وجماعات إرهابية كل فترة يرجع لهذا السبب

الدكتور محمد عفيفي
الدكتور محمد عفيفي

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن الجماعات الإرهابية تظهر كل فترة بأشكال مختلفة، وآخرها جماعة داعش، لأننا لم نعالج مشاكل الماضي، وأسباب ظهور الجماعات المتطرفة، ولهذا السبب كل فترة تخرج علينا حركة جديدة تحمل السلاح باسم الدين.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن حسن الصباح سنجده يتحدث عن الإمام المنتظر، منوها بأنه عند الشيعة سنجد استعمال لفظ الإمام، وعند السنة سنجد استخدام كلمة الخلية.

وتابع: "لفظ الخليفة يعتبر الأكثر استخداما لكن مصطلح الإمام موجود في كتب الفقه الاسلامي، وحسن الصباح سنجده يتحدث عن الإمامة، وجماعة الإخوان سنجد أن حسن البنا المؤسس أعلن قيامها ردًا على سقوط الخلافة العثمانية، رغم أن الخلافة العثمانية مشكوك فيها".

وأردف: "داعش أيضا تقوم من أجل إعادة الخلافة من جديد لدرجة أبو بكر البغدادي وكل الجرائم التى قام بها سنجدها قائمة على أنه الخليفة، وفي داعش أصدروا كتيبا باسم مد الأيادي إلى بيعة البغدادي، وكل مسلم لم يد يده للبيعة فهو كافر وخارج عن الإسلام".

وواصل: "مسألة الخلافة والإمامة هي أصل المشكلة، ونحن لم نعالم للاسف الشديد مشاكل الماضي، عشان قاعدة معانا وبتتكرر وبيتم الضحك على الشباب بضرورة إعادة الخلافة، وحادث موسكو الأخير نفذه شباب من داعش بداعي أنها أرض كفر".

وانطلقت اليوم السبت أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج الشاهد، تحت عنوان شهادات خاصة على «الإخوان - الحشاشين»، للدكتور محمد الباز على قناة extra news. 

ويكشف "الباز" في الموسم الجديد ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على تاريخ طائفة «الحشاشين»، كجماعة دموية قتالية وأوجه الشبه بينها وبين جماعة الإخوان الإرهابية في الأهداف والنوايا، التي تحرض على العنف والقتل وسفك الدماء.

محمد عفيفي داعش حسن الصباح الشاهد

الأكثر قراءة

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

برلماني: مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بتدفقات دولارية تصل لـ 50 مليار دولار

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

أحداث الحلقة 20 من "حق عرب".. خطف العوضى وأخذ أعز ما يملك

بحضور نجوم العالم.. أساطير الأهلي يفوز على الزمالك في بطولة زد الدولية

محمد عفيفى لـ"الشاهد": ظهور داعش وجماعات إرهابية كل فترة يرجع لهذا السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية