الحشاشين الحلقة 20.. حرق المسجد الكبير وقتل المفتي بأوامر"الصباح" وانقلاب على هدنة السلاجقة

مسلسل الحشاشين

يواصل حسن الصباح جرائمه خلال أحداث الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين، بتكليف مساعديه بتنفيذه قائمة من الاغتيالات بحق خصومه أو على حد تعبيره “إرسال قائمة بكبار الكفار إلى جهنم”، فى اجتماع عقده مع مساعديه زيد بن سيحون، وبرزك أميد.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 20

يكشف قائد الحشاشين أسماء بارزة من قيادات الدولة السلجوقية وطريقة اغتيالهم بالتفصيل رغم الهدنة المبرمة مع سلطان الدولة السلجوقية، بداية من الوزير تاج الدين وزير دولة السلاجقة، وفخر الدين ابن نظام الملك خشية أن يحاول الثأر لأبيه الذى قتل أيضًا على يد أتباع حسن الصباح، ثم الضحية الثالثة هو مفتى أصفهان، وأخيرًا حرق المسجد الكبير فى بغداد، وأمام اعتراض “برزك وزيد على حرق المسجد، قال ”الصباح": “دي مش مساجد لله، بيقولوا فيها تعاليمنا لأ، بيذكروا فيها أئمتنا لأ، بيشتموهم وبيقولوا علينا كفار، إذًا حرق المسجد شئ عظيم وثوابه أعظم، والشباب اللي هيقوم بالمهمة دي هيكون له مكانة كبيرة جدًا”.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

يمكنك مشاهدة الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين في 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 21 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية والعشرون

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 21 من مسلسل الحشاشين في تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين قصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هو حسن الصباح، والتي تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.