إنريكي يطالب لاعبيه بالتحلي بالهدوء ويشدد على أهمية الفوز أمام مارسيليا

طالب لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لاعبيه بالتحلي بالهدوء في مواجهة أوليمبيك مارسيليا المقبلة.

ويلتقي باريس سان جيرمان نظيره مارسيليا غدًا في التاسعة إلا ربع مساءً، ضمن لقاءات الجولة الـ27 لبطولة الدوري الفرنسي.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "هذه مباريات مختلفة، بسبب المنافسة بين الفريقين والجماهير".

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب بطولة الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة، فيما يحتل فريق مارسيليا المركز السابع في جدول ترتيب البطولة برصيد 39 نقطة.

وأضاف: "علينا أن نخوض المباراة بحماس كبير، وأن تتحكم في أعصابك وتبقى هادئا".

وحقق باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا على نظيره مونبلييه في مباراة الجولة الماضية بستة أهداف مقابل هدفين.

وأوضح إنريكي: "أدرك تماما أهمية مباراة الكلاسيكو للاعبين والجماهير والنادي، مهمتي هي ضمان أن كل الأمور تسير في افضل صورة ممكنة".

واختتم إنريكي تصريحاته: "نستهدف الفوز، الاقتراب من اللقب وأن نهزم منافسينا، نريد أن نتحلى بروح المنافسة أمام مارسيليا، ونركز على قوتنا، على ما نعرفه، الفوز بالمباريات".

ويتولى إنريكي تدريب فريق باريس سان جيرمان منذ صيف 2023 ومن المقرر أن يستمر على رأس القيادة الفنية للفريق الباريسي حتى 30 يونيو 2025.

وقاد إنريكي فريق باريس سان جيرمان في 39 مباراة منذ انطلاق الموسم الجاري، وحقق الفوز في 26 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 3 فقط.