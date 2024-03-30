شكرى: مصر وفرنسا والأردن تحذر من تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مصر تشارك فرنسا والأردن التحذير من مغبة تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وقال شكري، في مؤتمرصحفي مشترك مع نظيريه الفرنسي والأردني،: "نؤكد رفضنا القاطع محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".

وشدد على ضرورة توفير المواد اللازمة لتسهيل عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لتمكينها من القيام بدورها الحساس والفعال داخل الأراضي الفلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية: "يجب الاعتماد على المسار السياسي القائم على حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وعلى المجتمع الدولي العمل على تجنب المجاعة في غزة".