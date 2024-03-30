السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

شكرى: مصر وفرنسا والأردن تحذر من تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

سامح شكري
سامح شكري

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مصر تشارك فرنسا والأردن التحذير من مغبة تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وقال شكري، في مؤتمرصحفي مشترك مع نظيريه الفرنسي والأردني،: "نؤكد رفضنا القاطع محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".

وشدد على ضرورة توفير المواد اللازمة لتسهيل عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لتمكينها من القيام بدورها الحساس والفعال داخل الأراضي الفلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية: "يجب الاعتماد على المسار السياسي القائم على حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وعلى المجتمع الدولي العمل على تجنب المجاعة في غزة".

وزير الخارجية سامح شكري عملية عسكرية رفح إسرائيل مصر

الأكثر قراءة

برلماني: مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بتدفقات دولارية تصل لـ 50 مليار دولار

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

اقتصاديون: توقعات بتراجع أسعار السلع واستقبال استثمارات جديدة

دفتر أحوال "الداخلية".. نقد أجنبي بـ51 مليون جنيه وجريمة قتل في العمرانية

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية