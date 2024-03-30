السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل تشيلسي.. جاكسون ومودريك يقودان الهجوم أمام بيرنلي

مودريك
مودريك

أعلن ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيرنلي مساء اليوم السبت في إطار الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

ويقود الهجوم كل من مودريك ويجاوره كول بالمر ونيكولاس جاكسون، بينما يبدأ باديشيل في الدفاع بجوار ديساسيه.

تشكيل تشيلسي.. جاكسون ومودريك يقودان الهجوم أمام بيرنلي

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: جوستو، ديساسيه، باديشيل، كوكوريلا

خط الوسط: إنزو، كايسيدو، كالاجير

خط الهجوم: مودريك، جاكسون، بالمر

ويسعى تشيلسي، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة ومازال لديه مباراتين مؤجلتين، لمواصلة حفاظه على سجله خاليا من الهزائم في البطولة للمباراة الرابعة على التوالي، والإبقاء على حظوظه في المنافسة على التأهل لإحدى المسابقات القارية في الموسم المقبل.

في المقابل، يتطلع بيرنلي، صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 17 نقطة للخروج بنتيجة إيجابية للنجاة من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، حيث يبتعد بفارق 5 نقاط خلف مراكز الأمان.

 

 

تشيلسى جاكسون مودريك بيرنلي الدورى الانجليزى

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