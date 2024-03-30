8 مليارات جنيه حصيلة تنازلات المصريين عن "الدولار" لـ 3 شركات صرافة

نجحت 3 شركات صرافة في مصر إلى تحصيل نحو 8 مليارات جنيه من تنازلات وبيع المصريين للنقد الأجنبي (العملات العربية والاجنبية) منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة في 6 مارس الماضي.

وقال عبد المجيد محي الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة، التابعة للبنك الأهلي المصري، أن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية بلغ 4.4 مليار جنيه حتى الآن منذ 6 مارس الماضي، مؤكدا الإقبال الكبير على التنازل عن العملات الأجنبية والعربية.

أضاف محي الدين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التنازلات مستمرة وشهدت الشركات تكدسا وتزاحما كبيرا من المواطين خلال الأيام الماضية لبيع النقد الأجنبي من خلال فروع الشركة البالغة نحو 89 فرعا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الحصيلة ستتضاعف خلال الأيام المقبلة.

في السياق، قال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، إن حصيله التنازلات من العملات الاجنبيه تخطت 3.25 مليار جنيه منذ 6 مارس بدايه تحرير سعر الصرف وحتى الآن.

وتابع فوزي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 65% ويبلغ عدد فروع الشركة 71 فرعا منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ويبلغ رأسمال الشركة 360 مليون جنيه.

أضاف فوزي أن العمل يستمر يوميا خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، ومن الساعة 8 مساء وحتى الساعة 11:30 مساء، والجمعة خلال شهر رمضان من الساعه 1:30 ظهرا وحتى الساعه 4 عصرا،

ومن الساعة 8 مساء وحتى الساعة 11:30مساء.

في حين قال محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية بلغت 400 مليون جنيه من خلال 12 فرعا للشركة منذ القرارات الأخيرة للبنك المركزي بوضع سعر عادل لصرف الجنيه، ما ساعد على القضاء على سوق الدولار السوداء.