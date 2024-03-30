السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

نصائح لصيام جيد للأطفال خلال شهر رمضان 2024

صيام الاطفال
صيام الاطفال

يبحث أولياء الأمور عن نصائح لصيام جيد للأطفال خلال شهر رمضان 2024 حيث ينصح أطباء الأطفال بشدة بعدم صيام الأطفال دون سن العاشرة خلال الشهر الفضيل، لأن أجسامهم المتنامية تتطلب كمية ثابتة من العناصر الغذائية.

نصائح لصيام جيد للأطفال خلال شهر رمضان 2024

تعرض نصائح لصيام جيد للأطفال خلال شهر رمضان 2024 حيث نعطى الأولوية لصحة الأطفال أثناء الصيام أمرًا بالغ الأهمية، حيث يوصي خبراء الصحة بإتباع نظام غذائي متوازن والترطيب والراحة والدعم العاطفي لتجربة صيام إيجابية بين الأطفال، ومن الأهمية بمكان أن نعطي الأولوية لصحتهم ورفاهيتهم قبل كل شيء.

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بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا الذين يصومون، من الضروري اتباع إرشادات ونصائح محددة لضمان تجربة صيام آمنة وسلسة مع تقليل أي مخاطر صحية محتملة حيث جاءت النصائح كما يلي:-

أولًا: النظام الغذائي المتوازن 


 وقبل كل شيء، يجب على الأطفال الذين يصومون الحفاظ على نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة لضمان حصولهم على العناصر الغذائية الضرورية يعد التأكيد على أهمية تناول وجبة مغذية قبل الفجر (السحور) ووجبة الإفطار (الإفطار) أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مستويات الطاقة لديهم طوال اليوم.

ثانيا: ترطيب الجسم

 

يعد الترطيب أمرًا بالغ الأهمية خلال ساعات الصيام، لذلك من الضروري تشجيع الأطفال على شرب الكثير من الماء والسوائل المرطبة خلال ساعات عدم الصيام لمنع الجفاف. تعتبر الخيارات مثل ماء جوز الهند وعصائر الفاكهة والحليب خيارات ممتازة لتجديد السوائل والكهارل. الراحة والنوم الكافيان ضروريان للأطفال الصائمين خلال شهر رمضان. إن التأكد من الحفاظ على جدول نوم صحي من خلال الذهاب إلى الفراش مبكرًا والاستيقاظ لتناول السحور سيساعدهم على الشعور بالانتعاش والنشاط طوال اليوم.

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ثالثا: التشجيع والدعم النفسي

بالإضافة إلى هذه الاعتبارات الجسدية، يجب على الآباء تقديم التشجيع الثابت والدعم العاطفي للأطفال الصائمين خلال شهر رمضان. إن الاستماع إلى مخاوفهم والإشادة بجهودهم وتوفير الطمأنينة خلال لحظات التحدي سيخلق بيئة داعمة تعزز تجربة الصيام الإيجابية.

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