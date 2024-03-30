السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ندوة توعوية للمستثمرين ورفع كفاءة المرافق بمدينة السويس الجديدة

ندوة توعوية للمستثمرين
ندوة توعوية للمستثمرين

عقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، ندوة توعوية للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، حول قانون البيئة الخاص بتنظيم إدارة المخلفات لكل الأنشطة الصناعية، وذلك تحت عنوان "القانون لمصلحة المستثمر الجاد.. والتوعية والمشاركة تعظم الاستفادة منه".

شارك في الندوة الدكتورة إنعام مجاهد، رئيس الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة بالسويس، ولفيف من قيادات الإدارة، وعدد من قيادات جهاز مدينة السويس الجديدة، بالإضافة إلى عددٍ من المستثمرين بمنطقة عتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة.

وبدأت الندوة بتوجيه الشكر لجهاز شئون البيئة لحرصهم على توعية المستثمرين بالقانون، وإلقاء الضوء على استفسارات المستثمرين من واقع تنفيذ القانون كون الغرض الأساسي من القوانين هو مصلحة المستثمرين الممتدة من مصلحة الوطن وخلق بيئة صناعية آمنة بيئيًا.

ثم تناول مسئولو جهاز شئون البيئة شرح الملامح العامة للقانون، والغرض من كل مادة من مواده، ثم تم تلقي الأسئلة والاستفسارات من المستثمرين حول نقاط القانون، والرد على كل مسألة من واقع الزيارات الميدانية للمصانع.

تعاقد المصانع مع جهات معتمدة لنقل المخلفات

وأكد السياق العام للندوة ضرورة تعاقد المصانع مع جهات معتمدة لنقل المخلفات وإقامة مخازن مجهزة للمخلفات الصناعية بأنواعها، والاستفادة من إعادة تدويرها، إذ إن هذا المخلف العام ثروة تستحق الاستغلال ومورد يجب الاستفادة منه، بدلًا من تلوث البيئة بحرقه أو التخلص العشوائي منه، وتفعيل كل مادة من مواد القانون منعًا للوصول إلى العقوبة.

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رئيس جهاز "السويس الجديدة" يتابع منظومة خط نقل المياه بالمنطقة الصناعية

كما ألقى مسئولو جهاز شئون البيئة الضوء على "الشهادة الخضراء"، وهي شهادة تمنحها الوزارة للمصنع الملتزم بالقانون، وهي بدورها تمنحه تسهيلات في التصدير، وخفض الضرائب والرسوم، واستيراد المواد الخام.

وفي السياق ذاته، شهدت المهندسة أسماء مخلوف أعمال الربط لخط مياه قطر ٩٠٠مم HDPE المغذي الرئيسي للمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السويس الجديدة، وبطول ٢٤٠٠م/ط ودخوله الخدمة، والذي بلغت تكلفته الإجمالية ٤٠ مليون جنيه، وذلك في إطار رفع كفاءة المرافق لتوفير بنية تحتية قوية واستثمار أفضل، بجانب ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، ومنها تنفيذ المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية. 

وأكدت "مخلوف" أن رفع كفاءة ما يقارب ٨ كم من الخط الناقل قطر ٩٠٠مم يعني الكثير بالنسبة للمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، من حيث الجاهزية لمزيد من الاستثمارات، والقدرة على توفير المياه بانتظام وبكفاءة للعملاء.

يذكر أنه تم تنفيذ الإحلال والتجديد لجزء آخر من الخط الناقل قطر ٩٠٠ مم بطول ٥٢٠٠ م.

مدينة السويس الجديدة ندوة توعوية للمستثمرين المنطقة الصناعية بعتاقة القانون لمصلحة المستثمر الجاد قانون البيئة

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