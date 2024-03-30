السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وفاة الصحفى والروائى أسامة الشاذلى بعد صراع مع المرض

الصحفى والروائى أسامة
الصحفى والروائى أسامة الشاذلى

أعلنت الكاتبة الصحفية رشا الشامي، منذ قليل، وفاة زوجها الصحفي والروائي أسامة الشاذلي، بعد صاع طويل مع المرض خلال الفترة الماضية. 

وكتبت رشا الشامى، في منشور عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: “ربنا يسعدك في الجنة يا حبيبي على قد ما أسعدتني وأسعدت ولادي وحبتهم وربتهم، مع السلامة يا نور عيني يا أسامة يا أحلى راجل في الدنيا”.

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الصحفى والروائى أسامة الشاذلى

الشاذلي كاتب وروائى، تخرج في الكلية الحربية عام 94، ثم ترك الخدمة عام 2005، وتفرغ للروواية ليصدر أولى مجموعاته القصصية "نديم العدم"، ثم مجموعة "جمهورية الغابة العربية" 2006 ثم رواية "سيد الأحلام" 2009 و"قهوة الحرية" 2010 وأخيرا رواية "كفر العبيط" 2013.

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