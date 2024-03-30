السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

واشنطن تعتزم فرض عقوبات على مسئولين فى هونج كونج

وزير الخارجية الأمريكى
وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن

أعلنت الولايات المتحدة، عزمها اتخاذ خطوات لـ "فرض قيود" على تأشيرات العديد من المسئولين فى "هونج كونج"، على خلفية تدابير اتخذتها سلطات البلاد، رأتها واشنطن "مقلقة".

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - إن الخطوة تأتى ردا على سن السلطات فى هونج كونج قانونا جديدا للأمن القومى يتضمن أحكاما "فضفاضة ومحددة بشكل غامض فيما يتعلق بالفتنة وأسرار الدولة والتعامل مع الكيانات الأجنبية".

وأبدى بلينكن تخوفه من أن استخدام هذه الأحكام فى "استهداف المعارضة" داخل هونج كونج وتطبيقها فى الخارج".

وأضاف البيان أن "القيود جديدة على التأشيرة؛ ستشمل العديد من مسئولى هونج كونج المسؤولين عن القمع المتصاعد على الحقوق والحريات".

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