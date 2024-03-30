السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

قبيل كسوف نادر للشمس.. "نياجارا" تعلن حالة الطوارئ

كسوف نادر للشمس
كسوف نادر للشمس

بادرت منطقة نياجارا الكندية بإعلان حالة الطوارئ قبل كسوف كلي نادر للشمس يتوقع أن يحدث في الثامن من أبريل وأن يستقطب جموعا كبيرة عند منطقة الشلالات الشهيرة وحولها.

وذكرت المنطقة في بيان، أمس الخميس أن الحاكم جيم برادلي أعلن حالة الطوارئ "بدافع الإمعان في توخي الحذر".

وجاء في بيان صحفي لمنطقة نياغارا: "إعلان حالة الطوارئ، وبعزز الأدوات التي تملكها المنطقة للحفاظ على صحة السكان والزوار وسلامتهم وحماية بنيتنا التحتية الحيوية من أي احتمالات قد تحدث".

ويمر الكسوف من فوق الشلالات الخلابة الواقعة على الحدود الكندية الأمريكية، ويتوافد كثيرون على الفنادق والنُزُل المتوفرة للإيجار قبل حدوث الظاهرة ليشهدوها عند إحدى عجائب الطبيعة في أمريكا الشمالية.

وتوقع جيم ديوداتي حاكم مدينة نياغارا فولز في مقاطعة أونتاريو الكندية أن يكون هذا "أكبر جمهور نشهده، وبفارق كبير" في الجانب الكندي لمشاهدة الكسوف.

وقدر ديوداتي أن ما يصل إلى نحو مليون شخص سيحضرون مقارنة مع 14 مليون شخص يزرون المنطقة عادة على مدار عام كامل.

وستعدّل المنطقة أيضا بعض برامجها وخدماتها وستغلق بعض المرافق لتبعد حركة السير عن الطرق في الثامن من أبريل.

الأكثر قراءة

عاجل.. السلطات الفرنسية تخلى 3 مدارس بسبب تهديد بوجود متفجرات

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

عاجل.. صندوق النقد ينتهى من مراجعات برنامج التمويل لمصر وصرف 820 مليون دولار

عزاء محمد مجاهد نائب وزير التعليم بحضور عدد من المسئولين

هل الجاثوم حقيقى؟.. رد صادم من الدكتور على جمعة

عاجل.. القاهرة الإخبارية| الأمن الروسى يُحبط مخططًا إرهابيًا جديدًا ويعتقل 3 متورطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

وائل لطفي

«جودر».. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟

للمشاركة فى مباحثات تبادل الأسرى.. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى القاهرة والدوحة

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ بـ"حزب الله"