انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش (صور)

انطلقت فعاليات مبادرة «حكاية خير» في قرية سماء العريش، بحضور مجموعة من مجلس القبائل والعائلات المصرية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن تشهد الفعالية فيلما قصيرا عن جهود مجلس القبائل والعائلات المصرية، وفيلم «حكاية خير»، فضلًا عن تكريم حافظي القرآن الكريم وأسر الشهداء، وتقديم المساعدات لتيسير الزواج.

كما تشمل الفعالية تقديم الحاصلين على عمرة، والتقاط صورة تذكارية معهم ومع حافظي القرآن الكريم وأسر الشهداء.

ومن المقرر أن تشمل الفعاليات إقامة فقرة فنية يقدمها المنشد وائل الفشني خلال الحفل.