الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تعرف على موعد عودة بعثة الأهلى إلى القاهرة عقب لقاء سيمبا التنزانى

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

تغادر بعثة الفريق الأول بنادي الأهلي برئاسة حسام غالي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، إلى القاهرة عقب انتهاء مباراة سيمبا التنزاني مباشرة  في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن تصل بعثة المارد الأحمر إلى مطار القاهرة صباح غد السبت في رحلة تستغرق حوالي 6 ساعات لبدء الاستعداد لمواجهة إياب الدور ربع النهائي المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وتصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى ملعب بنجامين مكابا بتنزانيا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة لخوض مباراة سيمبا في الثامنة مساء بالمباراة التي سوف تجمع الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن الفريق الأول بنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني الثنائي محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد في القائمة الإفريقية إلى جانب السداسي المصاب: محمد الشناوي وإمام عاشور وأليو ديانج وياسر إبراهيم ووسام أبوعلي وكريم نيدفيد بينما تم استبعاد محمد الضاوي كريستو بقرار فني من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني 

 كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اختتم مرانه الرئيسي مساء أمس بملعب بنجامين مكابا بدارالسلام في تنزانيا، استعدادًا لخوض مباراة سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني في حضور الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي.

وخاض اللاعبون بعدها مرانًا بدنيًّا متنوعًا، تحت إشراف أندريس إندويا، مخطط الأحمال، استمر لمدة نصف الساعة.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، في تدريبات منفردة شهدت التركيز على التحركات والتصديات من زوايا مختلفة.

وفي ختام فقرات المران قاد مارسيل كولر اللاعبين في مران متنوع بالكرة، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا، في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كولر سيمبا التنزاني بعثة الاهلى حسام غالى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

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