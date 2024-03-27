بيبو يطمئن على إجراءات تسكين اللاعبين .. وشيف خاص يرافق بعثة الأهلى

حرص الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي، على متابعة تسكين اللاعبين سريعًا فور وصول بعثة الأهلي إلى مقر إقامتها في تنزانيا، وتابع مدير الكرة كافة التفاصيل الخاصة داخل مقر الإقامة للاطمئنان على الترتيبات وفقًا لما حدده الجهاز الفني.

كما حرص الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الأهلي على اصطحاب الشيف محمد فرحات، خلال رحلة تنزانيا لمرافقة البعثة استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقام الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية، بتنسيق البرنامج الغذائي للاعبين مع الشيف الخاص.



ويستعد الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مران الأهلى.. الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة سيمبا

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي واصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الفريق الأول بنادي الأهلي مرانه مساء أمس ، بعد أن عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة قصيرة مع اللاعبين للحديث عن البرنامج التدريبي والعديد من الأمور ‏المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبات بدنية للاعبين، قبل الانتقال لتنفيذ العديد من الفقرات الفنية والخططية التي أشرف عليها كولر والجهاز ‏المعاون له، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمواجهة.‏

واستمر تواجد عدد من عناصر فريق الشباب والناشئين بالتدريبات لتعويض غياب اللاعبين الدوليين المتواجدين بمعسكر المنتخب الوطني الجاري.‏

وأدى وسام أبوعلي تدريبات تأهيل بدني مكثفة، في إطار تجهيزه للمشاركة في المباريات بالفترة المقبلة.‏

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمباراة سيمبا في تنزانيا المقرر لها يوم ٢٩ مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏