تفاصيل جلسة «مرتجي» وخالد بيبو لتحديد مكافآت «البرونزية والسوبر»

يعقد خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلي، جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة، من أجل ترتيب كشوف مكافآت الفريق الأول، الخاصة بـ«برونزية» كأس العالم للأندية وبطولة كأس السوبر المصري.

وكشف مصدر داخل الأهلي لـ«الدستور»، أن كل لاعب سيحصل على 200 ألف جنيه، مكافأة «برونزية» مونديال الأندية و100 ألف جنيه مكافأة السوبر المصري فيما سيحصل المدير الفني للفريق، مارسيل كولر على 200 ألف يورو وجهازه المعاون الأجنبي.

وأضاف المصدر أن أمين الصندوق طلب ترتيب الكشوف حسب نسبة المشاركات من أجل تجهيز المكافأت وتحويلها على حساب اللاعبين البنكي بعد حصول إدارة القلعة الحمراء على وعود من الاتحاد الدولي “فيفا” بإرسال مكافأة البرونزية التي تقدر بـ 2 مليون و500 ألف دولار، خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشار المصدر إلى أن خالد بيبو مدير الكرة عقد عدة جلسات مع الجهاز الإداري له من أجل تحديد عدد اللاعبين الذين شاركوا بصورة دائمة مع الفريق في مونديال الأندية والسوبر المصري لتحديد نسبة المشاركة في المباريات وتقسيم المكافأة لكل لاعب حسب اللائحة الداخلية للنادي.

جلسة الخطيب مع كولر لحسم ملف الصفقات والراحلين

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد عقد جلسة مع كولر من أجل تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات سواء ملف الصفقات الجديدة أو الراحلين في الميركاتو الشتوي الجاري في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ‏وعضوية زكريا ناصف، وفي وجود حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏وخالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏

من ناحية أخرى يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات يوم الخميس المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 12 يوما بعد الحصول على لقب كأس السوبر المصري على حساب فريق فيوتشر في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ومن المقرر أن يصل كولر والجهاز المعاون إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لقيادة التدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات الأفريقية.