الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: انطلاق حملات لمراجعة إعلانات المحلات والمنشآت التجارية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار حملات مراجعة الإعلانات واللافتات المعلقة على المحال التجارية وأعلى العمارات السكنية وأعمدة الإنارة بالشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتقنين أوضاع غير المرخص منها لتنظيم حركة الإعلانات وفقًا للوائح المقررة والقوانين المنظمة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المخالفات حفاظًا على المال العام.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لتحقيق الانضباط بالشوارع وإعادة المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات.


تكثيف حملات المرور الميداني لمراجعة الإعلانات


كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الإعلانات بالوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور الميداني لمراجعة الإعلانات في الشوارع على واجهات المحال التجارية والمباني وأعمدة الإنارة وتنظيمها وإزالة اللافتات العشوائية وغير المرخصة وتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل المستحقات عن الإعلانات للضوابط التي حددها القانون والقواعد المنظمة لعودة الانضباط إلى الشوارع وتحقيقًا للصالح العام.


وأوضح المحافظ أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وستستمر الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كل الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد، شنت الوحدة المحلية لمركز ديروط عدة حملات على المحال التجارية والشوارع والميادين والطرق العامة بنطاق المركز لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق وإزالة كل مظاهر التعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة.


وذلك تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وبمشاركة رمضان عثمان خليفة مدير إدارة الإعلانات، وسالم منسي وخالد فخري بإدارة الإعلانات، حيث تم المرور بالعديد من الشوارع بقرية صنبو وتم التنبيه على أصحاب المحلات التجارية بسرعة التوجه إلى إدارة الإعلانات لاستخراج التراخيص الخاصة بالإعلانات والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مراجعة الإعلانات واللافتات المعلقة المحال التجارية وأعلى العمارات السكنية وتقنين أوضاع غير المرخص منها لتنظيم حركة الاعلانات

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