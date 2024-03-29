تطعيم 13 ألف رأس أغنام بمطروح ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تواصل أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع التي بدأت منذ أسبوعين بالمحافظة وتستمر لمده شهر.

رفع درجة الاستعداد والطوارئ لجميع الأطباء والعاملين بجميع الوحدات البيطرية

وأوضح الدكتور سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، أنه منذ بدء الحملة تم إبلاغ جميع الأطباء بالوحدات البيطرية التابعة للمديرية وعددها 16 وحدة على مستوى المحافظة، مع رفع درجة الاستعداد والطوارئ لجميع الأطباء والعاملين بجميع الوحدات البيطرية، بالإضافة إلى القوافل المتنقلة وصولا إلى جميع تجمعات الثروة الحيوانية بالقرى والتجمعات الصحراوية.

تحصين 13005 رؤوس أغنام

وأشار إلى أنه تم تحصين 13005 رؤوس أغنام، من بداية الحملة منذ 15 يوما، مع استمرار أعمالها في تحقيق المستهدف حفاظا على الثروة الحيوانية.

وفي سياق آخر، كان قد تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار فعاليات أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي بدأت بجميع الوحدات البيطرية على مستوى مدن وقرى المحافظة، في إطار خطة هيئة الخدمات البيطرية بالتعاون مع المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

الحملة القومية ضد مرض الحمى القلاعية

وأوضح الدكتور سعد جويلي، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، أن فعاليات الحملة القومية الأولى لهذا العام، لتحصين الثروة الحيوانية في مطروح، ضد مرض الحمى القلاعية انطلقت بالمحافظة من خلال 16 وحدة بيطرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى القوافل المتنقلة مع توافر جميع اللقاحات وكل أوجه الرعاية البيطرية للحيوانات.

ووجه محافظ مطروح، بضرورة تعريف المربين بالحملة للاستفادة منها والخدمات المقدمة بها وتحصين الحيوانات المستهدفة على مستوى المحافظة حفاظا على الثروة الحيوانية من الأوبئة، ومنع انتشار أى عدوى بينها مع تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لإنجاح أعمال الحملة بالمحافظة.