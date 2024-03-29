الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تطعيم 13 ألف رأس أغنام بمطروح ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تواصل أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع التي بدأت منذ أسبوعين بالمحافظة وتستمر لمده شهر. 

رفع درجة الاستعداد والطوارئ لجميع الأطباء والعاملين بجميع الوحدات البيطرية

وأوضح الدكتور سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، أنه منذ بدء الحملة تم إبلاغ جميع الأطباء بالوحدات البيطرية التابعة للمديرية وعددها 16 وحدة على مستوى المحافظة، مع  رفع درجة الاستعداد والطوارئ لجميع الأطباء والعاملين بجميع الوحدات البيطرية، بالإضافة إلى القوافل المتنقلة وصولا إلى جميع تجمعات الثروة الحيوانية بالقرى والتجمعات الصحراوية. 

تحصين 13005 رؤوس أغنام

وأشار إلى أنه  تم تحصين 13005 رؤوس أغنام، من بداية الحملة منذ 15 يوما، مع استمرار أعمالها في تحقيق المستهدف حفاظا على الثروة الحيوانية.  

وفي سياق آخر، كان قد تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار فعاليات أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي بدأت بجميع الوحدات البيطرية على مستوى مدن وقرى المحافظة، في إطار خطة هيئة الخدمات  البيطرية بالتعاون مع المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

الحملة القومية ضد مرض الحمى القلاعية

وأوضح  الدكتور سعد جويلي، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، أن فعاليات الحملة القومية الأولى لهذا العام، لتحصين الثروة الحيوانية في مطروح، ضد مرض الحمى القلاعية انطلقت بالمحافظة من خلال 16 وحدة بيطرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى القوافل المتنقلة مع توافر جميع اللقاحات وكل أوجه الرعاية البيطرية للحيوانات. 

ووجه محافظ مطروح، بضرورة تعريف المربين بالحملة للاستفادة منها والخدمات المقدمة بها وتحصين الحيوانات المستهدفة على مستوى المحافظة حفاظا على الثروة الحيوانية من الأوبئة، ومنع انتشار أى عدوى بينها مع تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لإنجاح أعمال الحملة بالمحافظة.

محافظ مطروح مرض الحمى القلاعية 13005 راس اغنام مطروح الثروة الحيوانية

مواد متعلقة

محافظ مطروح يتابع حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الأكثر قراءة

مقتل جندى إسرائيلى وتسجيل 8 إصابات ميؤوس منها بغزة

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة

قرار ألونسو يحدد مصير ليفربول وبايرن ميونخ فى الميركاتو

الموساد الإسرائيلى يترنح.. تفاصيل خلافات حادة بشأن صفقة تبادل المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

صور

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

نجوم الأهلي والزمالك يخطفون الأضواء في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة حقوقية: حكم العدل الدولية "مؤشر واضح" على عدم التزام إسرائيل

صحيفة عبرية: خلافات حادة بين رئيس الموساد وممثل الجيش فى مفاوضات تبادل الأسرى

تراجع حاد فى شعبية نتنياهو لصالح بينى جانتس