مسلسل الحشاشين.. هل يثبت "يحيى" ولاءه لصاحب مفتاح الجنة؟

تختتم أحداث الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين، بمواجهة منتظرة بين “يحيي” ابن الشيخ سعيد مؤذن مدينة “بساوة” بأصفهان، وبين زيد بن سيحون الذراع اليمنى لحسن الصباح، وقاتل الشيخ سعيد.

هل يثبت "يحيي" ولاءه لصاحب مفتاح الجنة؟

فعقب نجاح “يحيي” ــ ضمن أحداث مسلسل الحشاشين ــ في الجزء الأول من خطته لدخول قلعة آلموت، هو وصديقيه رفاقه في الجيش السلجوقي تيفور وسليمان، علي أنهم منشقين عن جيش السلطان، تبدأ اختبارات الولاء والطاعة للفرسان الثلاثة، وفي مقدمتهم يحيي.

واختبارات الفرسان الثلاثة جاء أولهم بما يعرف لدي فرقة الحشاشين بـ “السلخ”، بأن ينسلخ كل المنضمين لدعوة حسن الصباح من معتقداتهم وأفكارهم القديمة، واستبدالها بمعاني الإيمان الجديدة، الإيمان بحسن الصباح صاحب مفتاح الجنة.

وتتوالى أحداث مسلسل الحشاشين، ويقع الاختيار علي يحيي لدخول جنة الصباح، ويمر بكل المراحل التي مر بها من سبقوه إلي دخول الجنة المزعومة، من التخدير بمخدر الحشيش أو الأفيون، ونقله إلي الغابة الخلفية لقعلة آلموت والتي كان الصباح قد جهزها وأعدها علي صورة الجنة ليقنع أتباعه بالفوز بها إن هم انصاعوا لأوامره.

وما أن يلج “يحيي” الجنة المزعومة حتي يفاجئ بوجود خطيبته “نورهان”، فترتعش لمرآه، ليفيق هو بدوره من تأثير المخدر الواقع تحته، إلا أنه لم يظهر هذه الصحوة، لكنه يلفت نظر أتباع حسن الصباح والذي بدوره يعجب له ويراه نختلف عن كل من مروا باختبار حلم الجنة.

وسرعان ما يطلب حسن الصباح مثول “يحيي” في حضرته، موصيا تابعه برزق آميد بأن يعامل باحترام وإكبار، مثله مثل من يدخل في حضرة الصباح صاحب مفتاح الجنة. وعندما يمثل يحيي بين يدي الصباح ينادي الأخير لمعاونيه بإدخال تابعه زيد بن سيحون لتحدث المواجهة بين القاتل ــ زيد بن سيحون الذي قتل الشيخ سعيد والد يحيي ــ وبين صاحب الحق في الدم، يحيي صاحب وطالب ثأر أبيه. إلا أن يحيي يتخطي مشاعره الإنسانية ويقدم الهدف الذي جاء من أجله إلي القلعة، ويكبح جماح نفسه بألا يقتل بن سيحون ثأرا لأبيه، وينجح بثبات انفعالي يحسد عليه في الاختبار الذي أدخله فيه الصباح، ليتبين هدفه الحقيقي من دخول قلعة آلموت، وهل هو الأخذ بثأر والده أم إيمانا بدعوة الصباح صاحب مفتاح الجنة، لتكون هذه بداية نهاية الحشاشين ودعوة الصباح.

مواعيد وقنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 19

وتعرض الحلقة 19 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.