حق عرب الحلقة 18.. رياض الخولى يعتدى على ابنته بالضرب بعد مصارحته بخيانة زوجته له

شهدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل حق عرب، قيام سميحة نجلة المعلم عبد ربه وزوجها جمال بمحاولة إيقاع والدتها المعلمة صباح في فخ الخيانة.

وأخبرت سميحة والدها بأن والدتها تخونه مع عرب السويركي، فأنهال عليها بالضرب مرددا: وقدرتي تقوليها، أنا هطير رقابتكم على الكلام ده، وحذرهم بعدم إعادة هذا الحديث مع أحد مرة أخرى.

وشهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل حق عرب، الإفراج عن حنان الغرباوي، من تهمة الدعارة، بفضل معاونة عبد ربه (رياض الخولي) والذي وكل لها محاميا وساعدها في إثبات براءتها.

وفور خروجها ووصولها المنزل وقف عبد ربه أمام أهل الحارة وأكد على براءة حنان وأنها شريفة ومحترمة.



أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف