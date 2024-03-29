5 عوامل تصعب مهمة الأهلى أمام سيمبا التنزانى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني في المباراة التي ستقام في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الذهاب، تسهل عليه مهمة مباراة الإياب التي ستقام يوم الجمعة الموافق 5 أبريل على ستاد القاهرة.

ونستعرض 5 عوامل ستصعب مهمة الأهلي في مباراته الصعبة أمام مضيفه التنزاني.

كثرة الإصابات

يعاني الأهلي من كثرة الإصابات في صفوفه، وأحدثها إصابة إمام عاشور بخلع في مفصل الترقوة وغيابه قرابة شهرين على أقل تقدير.

كما انضم الفلسطيني وسام أبو علي إلى قائمة اللاعبين الغائبين عن مباراة اليوم بسبب عدم جاهزيته الفنية بعد إصابته في العضلة الخلفية.



إرهاق اللاعبين الدوليين

يعاني اللاعبون الدوليون من الإرهاق بعد خوض بطولة كأس عاصمة مصر والتي اختُتمت يوم الثلاثاء الماضي بمواجهة مصر وكرواتيا قبل أن يسافر لاعبو الأهلي بعد ساعات قليلة من المباراة إلى تنزانيا لخوض مواجهة سيمبا.



عدم فوز الأهلي في تنزانيا

لم يسبق أن حقق الأهلي أي انتصار في تنزانيا من قبل سواء على فريق سيمبا أو حتى يانج أفريكانز، وهو ما سيصعب مهمة المارد الأحمر.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في العاصمة التنزانية قد انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي في أكتوبر الماضي.

الحشد الجماهيري الكبير

من المنتظر أن يشهد ملعب "بنجامين مكابا" بالعاصمة التنزانية دار السلام، حشدًا جماهيريًا كبيرًا من جانب أنصار فريق سيمبا وهو ما سيصعب مهمة لاعبي الأهلي في المباراة المرتقبة.



تراجع مستوى لاعبي الأهلي في المواجهات الأخيرة

تراجع أداء لاعبي الأهلي في المباريات الأخيرة، حتى في نهائي كأس مصر ورغم الفوز على الزمالك إلا أن أداء لاعبي المارد الأحمر كان باهتًا على مدار 85 دقيقة كاملة.

وأمام البنك الأهلي في آخر مباريات الفريق، توالت أخطاء الدفاع واستقبلت شباك المارد الأحمر 4 أهداف، وهو مؤشر خطير للغاية على الفريق أمام سيمبا التنزاني.

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