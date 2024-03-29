دعاء فجر اليوم التاسع عشر من رمضان 2024

دعاء 19 رمضان

ينشر الدستور اليوم دعاء 19 رمضان، حيث يبحث عدد كبير عن دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان 2024، فمن المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها فى الساعات الماضية باستخدام مؤشر البحث جوجل.

دعاء 19 رمضان

-يارب اجعلني ذو حظ عظيم وشأن عظيم وسخر لي الأرض ومن عليها وارزقني رزقاً وفيراً وبارك لي فيه وهب لي ما أتمنى وما أريد.

-اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ منَ الفقرِ، والقلَّةِ، والذِّلَّةِ، وأعوذُ بِكَ من أن أظلِمَ، أو أُظلَمَ.

-اللهُمَّ رَبَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرْشِ العَظِيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، مُنْزِلَ التوراةَ والإنجيل والقرآنَ، فَالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بِكَ من شَرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذً بِناصِيَتِه، أنتَ الأوَّلُ؛ فلَيْسَ قَبلكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ؛ فليسَ بعدَكَ شيءٌ، وأنتَ الظَّاهِرُ، فلَيسَ فَوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطِنُ؛ فلَيسَ دُونكَ شيءٌ، اقْضِ عنِّي الدَّينَ، وأغْنِني من الفَقرِ.

دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان 2024

اللَّهُمَّ اغفِرْ لي ذَنْبي، ووَسِّعْ لي في داري، وبارِكْ لي فيما رَزَقْتَني

اللهم إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ؛ وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك

اللهم لا مانعَ لما أَعطيتَ، ولا مُعطيَ لما منعتَ

اللهم إني أسألك الهداية والتوفيق وتقبل الصيام والأعمال الصالحة، اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، أدعوك ربي أن تفرج همي وتجبر كسري وترزقني القوة لمواجهة صعاب الحياة يا رزاق يا وهاب

دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان 2024

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، وأعف عني يا عافيا عن المجرمين

يا معين يا عزيز يا من بيده ملكوت السماوات والأرض أسألك أن تبشرني في هذه الأيام المباركة باستجابة دعائي وتحقيق رجائي، اللهم قلبًا خاشع لا يبتغي سوى رضاك.