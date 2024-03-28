الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

المؤتمر: لقاء رئيس الوزراء يعكس جدية الحكومة فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

اللواء رضا فرحات
اللواء رضا فرحات

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع اللجنة التنسيقية لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني تعكس جدية الحكومة في التعامل مع التوصيات التي يتم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني واتخاذ الإجراءات التي تعزز حياة مستقرة للشعب المصرى مع رؤية لمواجهة كافة التحديات التى يشعر بها المواطن.

وأشار “فرحات” إلى أن الحوار الوطني أحدث حالة غير مسبوقة من الزخم السياسي و الفكري و يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية و الحكومة و ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات و هو ما يعزز ثقة المشاركين و الرأى العام فى تنفيذ مخرجات الحوار  الوطنى باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات .

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برلمانية: تنفيذ توصيات الحوار الوطنى أكبر رد على أهل الشر بجديته

زخم سياسي

و أشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن المقترحات العديدة التي شهدتها جلسات الحوار و التوصيات الصادره عنها تمثل زخما عظيما لخدمة مصر لافتا إلى أن نجاح المرحلة الأولى للحوار الوطني بخروج عدد من التوصيات المهمة و متابعة الحكومة تنفيذ هذه التوصيات لوضع خارطة طريق للعمل الوطني نحو بناء الجمهورية الجديدة مشيرا إلى أن اللجنة التنسيقية يجب أن تكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة.  

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برلمانى: مكاسب الدولة من الحوار الوطنى متعددة


تكامل وتنسيق مستمر مع الحكومة 

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن حرص الحكومة على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني يشجع أطراف العملية السياسية علي المشاركة بمقترحات و أفكار جدية و قابلة للتنفيذ لكافة التحديات التي تواجه الوطن وهو ما يسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات بالإضافة إلى وضع خطة عمل لتحقيق الأهداف المرسومة في إطار الحوار الوطني.

اللواء رضا فرحات حزب المؤتمر الحوار الوطنى القيادة السياسية رئيس الوزراء

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