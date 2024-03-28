برلمانية: تنفيذ توصيات الحوار الوطنى أكبر رد على أهل الشر بجديته

قالت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن اهتمام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، بمثابة أكبر رد على المشككين في الحوار الوطني وأهل الشر.

وأوضحت نصر، في تصريحات صحفية لها، أن لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة التنسيقية للحوار الوطني، تأكيد على حالة التوافق والحراك الكبير في مختلف الملفات التي أحدثها الحوار الوطني منذ انطلاقه، ونجاحه في أن يكون منصة وطنية تجمع كل طوائف وفئات المجتمع والخبراء والمتخصصين لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول القضايا المختلفة.

تنفيذ المخرجات سيكون له دور جاد

وأكدت عضو مجلس النواب أن الحوار الوطنى هو حوار مستمر ولم يكن مرتبط بحدث ووقت معين، كما ادعى البعض، واليوم السلطة التنفيذية تؤكد للجميع أن هناك جدية في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يعزز ثقة المشاركين والرأي العام فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

أشارت النائبة منال نصر إلى أن تنفيذ المخرجات سيكون له دور جاد فى تحويل توصيات المحور الاقتصادي للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية تنتقل لأرض الواقع في القريب العاجل حتى يكون هناك جدوى لها، وبحث سبل تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة الأمد.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن المكاسب التي تعود من جراء حالة الحوار الوطني، كثيرة سواء في المجالات السياسية أو حقوق الإنسان أو مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة التنسيقية.

وقال رئيس الوزراء، في بيان، إن هذا هو اللقاء الثاني الذي يجمعه بمسئولى الحوار الوطنى، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأول كان قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وتم التوافق حينها على تشكيل هذه اللجنة التنسيقية، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، فهناك اهتمامٌ جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ.