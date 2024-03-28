نتنياهو: سيطرنا على شمال غزة وخان يونس ونستعد لدخول رفح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعائلات المحتجزين: “سيطرنا على شمال غزة وخان يونس وجميع مناطق القطاع ونستعد لدخول رفح الفلسطينية ونعمل على استعادة المحتجزين”؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يجب التعامل بحكمة في المفاوضات التي يديرها لاستعادة كل المحتجزين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أهالي الجنود المحتجزين في غزة يجتمعون اليوم لأول مرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أهالى الجنود: الأجهزة الأمنية والدولة أخافتنا ولم يتواصل معنا أي وزير

وأضافت "دانا أبوشمسية" أن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت، نقلا عن أهالي الجنود المحتجزين، إنهم التزموا الصمت منذ بدء الحرب بناء على طلب الأجهزة الأمنية، لافتين إلى أن "الأجهزة الأمنية والدولة أخافتنا ولم يتواصل معنا أي وزير".