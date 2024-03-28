الأحد.. قافلة مجانية للعيون ومركز بصريات بنقابة الصحفيين

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين تنظيم قافلة طبية للعيون بمقر النقابة ضمن برنامج الفعاليات الطبية المجانية للصحفيين وأسرهم بمختلف الأعمار، بالتعاون مع أحد مراكز العيون بالمهندسين ومركز بصريات، وذلك الأحد المقبل، من الرابعة عصرًا وحتى التاسعة مساءً بالدور الأرضي بالنقابة.

مشروع العلاج

وقال محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف على مشروع العلاج، إنه جرى الاتفاق مع مركز الخبراء للعيون على أن تشمل الخدمات المقدمة في القافلة؛ قياس ضغط العين، وفحص قاع العين وقياس النظر بالكمبيوتر، على أن يشارك في القافلة طبيبان و3 فنيين، و4 إداريين بأحدث الأجهزة، ومتاح الكشف للأطفال لمن هم أكبر من 6 سنوات، كما تم الاتفاق على منح الصحفيين وأسرهم خصمًا على عمليات الليزك والفيمتوليزك يبدأ من 20% ويصل إلى 28%.

تخفيضات حصرية

وأوضح الجارحي أنه تم الاتفاق مع أحد مراكز البصريات للمشاركة في القافلة مع منح الصحفيين وأسرهم تخفيضات حصرية بنسبة 55% على جميع أنواع الشنابر و50% على العدسات (خلال القافلة فقط)، وكذلك تقديم نظارات بأسعار اقتصادية تبدأ من 200 جنيه.