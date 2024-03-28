الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الأحد.. قافلة مجانية للعيون ومركز بصريات بنقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين تنظيم قافلة طبية للعيون بمقر النقابة ضمن برنامج الفعاليات الطبية المجانية للصحفيين وأسرهم بمختلف الأعمار، بالتعاون مع أحد مراكز العيون بالمهندسين ومركز بصريات، وذلك الأحد المقبل، من الرابعة عصرًا وحتى التاسعة مساءً بالدور الأرضي بالنقابة.

txt

الليلة.. نقابة الصحفيين تحتفل بالأم المثالية

txt

"المالية" تدرس زيادة بدل التكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين

 مشروع العلاج

وقال محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف على مشروع العلاج، إنه جرى الاتفاق مع مركز الخبراء للعيون على أن تشمل الخدمات المقدمة في القافلة؛ قياس ضغط العين، وفحص قاع العين وقياس النظر بالكمبيوتر، على أن يشارك في القافلة طبيبان و3 فنيين، و4 إداريين بأحدث الأجهزة، ومتاح الكشف للأطفال لمن هم أكبر من 6 سنوات، كما تم الاتفاق على منح الصحفيين وأسرهم خصمًا على عمليات الليزك والفيمتوليزك يبدأ من 20% ويصل إلى 28%.  

تخفيضات حصرية

وأوضح الجارحي أنه تم الاتفاق مع أحد مراكز البصريات للمشاركة في القافلة مع منح الصحفيين وأسرهم تخفيضات حصرية بنسبة 55% على جميع أنواع الشنابر و50% على العدسات (خلال القافلة فقط)، وكذلك تقديم نظارات بأسعار اقتصادية تبدأ من 200 جنيه.

الرعاية الاجتماعية والصحية قافلة طبية للعيون للصحفيين بنقابة الصحفيين 31 مارس عضو مجلس نقابة الصحفيين العلاج

الأكثر قراءة

أمر من محكمة العدل لإسرائيل بشأن غزة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

مواعيد المباراة النهائية من بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

عاجل.. إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق "توك توك" بالجيزة

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

تحطم طائرة عسكرية روسية من طراز "سو-35" فى شبه جزيرة القرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

محاسن السنوسي

دراما منتصف العمر

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

واجه الغضب الأمريكى بمفرده.. ماذا حدث لوزير الدفاع الإسرائيلى فى واشنطن؟

انهيار شعبية إسرائيل فى الولايات المتحدة.. ومطالب بوقف تصدير الأسلحة

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس