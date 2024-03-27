الليلة.. نقابة الصحفيين تحتفل بالأم المثالية

أعلنت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مقرر لجنة المرأة، أن نقابة الصحفيين ستشهد فى الثامنة والنصف مساء اليوم احتفالية لجنة المرأة لتكريم نماذج العطاء، والتضحيات من بين الزميلات الصحفيات فى المؤسسات الصحفية، ونماذج من أمهات شهداء الوطن الأبرار، والمرأة الفلسطينية رمز الصمود والنضال.

وأكدت النجار أن الحفل تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى د.نيفين القباج، وسيُهدى الزميلات، اللاتى اخترن من قبل المؤسسات جوائز رمزية، مشددة على حرص نقيب الصحفيين خالد البلشى، والسكرتير العام جمال عبد الرحيم على اتخاذ كل الإجراءات لإنجاح هذه الاحتفالية، ومبادرة تكريم الزميلات الصحفيات تقديرًا لدورهن، ومكانتهن فى خدمة المهنة والمجتمع.

وأشارت مقرر لجنة المرأة إلى أن الاحتفال يأتى كتقليد جديد للجنة دون تدخلها فى الاختيار، موضحة أن الدعوة وجهت للمؤسسات الصحفية، بحيث تقوم كل مؤسسة بترشيح زميلة واحدة تكون نموذجًا للأم المثالية، ومشهودًا لها بالتضحية والعطاء، والسمعة الطيبة، ويُرسل فى خطاب رسمى به حيثيات الاختيار، الأمر الذى لاقى استجابة، وترحيبًا كبيرين، وجاءت جميع الخطابات تشيد بالمبادرة فى بث مشاعر المحبة والثناء، وخلق أجواء أسرية بين الزملاء.

وأوضحت "النجار" أن اختيارات المؤسسات الصحفية المختلفة جاءت على النحو التالى: أمل شاكر "الأهرام"، إيمان راشد "الأخبار"، جمالات يونس "الجمهورية"، رجاء أبو شهبه "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، ابتهال غيث "دار المعارف"، مها عمران "روز اليوسف"، عايدة محسب "مجلة الإذاعة والتليفزيون"، حنان عثمان "الوفد"، نعمة أبو زيد "اليوم السابع"، صفاء البحار "العمال"، فاطمة الكومى"الأسبوع"، ثناء الكراس "فيتو"، إيمان كمال "الفجر"، صفاء عصام "الشروق"، سامية سيدهم "وطنى"، سهير غالب "البوابة نيوز"، منال القاضى "صوت الأمة"، آية حسنى "الدستور"، فاطمة هاشم "المصرى اليوم".

وأشارت مقرر لجنة المرأة إلى أن الحفل يتضمن تكريم الكاتبة الصحفية الكبيرة سناء البيسى كرائدة من رائدات صحافة المرأة، ومؤسس "مجلة نصف الدنيا"، وعضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، فضلًا عن تكريم مربية الأجيال الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ومن عضوات مجلس النقابة السابقات دكتورة عبير سعدى، وحنان فكرى.

وأكدت "النجار" أن التكريم سيشمل أيضًا أمهات شهداء الوطن الأبرار صانعات الرجال والأبطال، ومَن أهدين فلذات أكبادهن فداءً لوطننا الغالى، ومنهن السيدة زينب محمد والدة الشهيد البطل رائد محمد صلاح إسماعيل أحد أبطال ملحمة البرث، والكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، وسوزان عبد المجيد، والدة الشهيد البطل نقيب شرطة إسلام مشهور، الذى استشهد فى الهجوم الإرهابى على قوات الشرطة بطريق الواحات عام 2017م.

ونوهت إلى أنه تكريمًا لدور المرأة الفلسطينية -أيقونة الصمود والتضحية والنضال- سوف تُكرم آمال الأغا، رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمصر، ومريم أبو دقة، المناضلة والفدائية الفلسطينية، وميسون شعث المناضلة الفلسطينية، وعضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة سابقًا.

وأوضحت أن الفنان محمد عبد الحميد صوليست دار الأوبرا المصرية، سوف يحيى الحفل بتقديم باقة من روائع أغانى زمن الفن الجميل، التى قُدمت للأم، وبعض الأناشيد الدينية، وسوف يشدو أيضًا بأغنية وطنية عن فلسطين من ألحانه وكلمات الكاتب المتميز عبد الرحيم كمال، مؤكدة أن ذلك يأتى بجهود الزميلة منى الصاوى الصحفية بجريدة "الجمهورية".