"الصحفيين" تعلن عن مشاركة 9 أطباء فى العيادات الخارجية بالنقابة الأسبوع المقبل

تعلن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي عن جدول تشغيل العيادات الخارجية بالنقابة، خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة 9 أطباء في التخصصات الطبية المختلفة.

والكشف في العيادات الخارجية مجانًا وبأسبقية الحضور لكل الصحفيين من أعضاء النقابة وأسرهم، وينتهي التسجيل بعد ساعة من بدء العيادة بالدور الأول بالنقابة.

وفيما يلي جدول الأسبوع القادم الذي يبدأ من السبت 30 مارس وينتهي الخميس 4 أبريل 2024.

1️⃣ أ. د/ نيفين الهلالي - أستاذ طب الأطفال جامعة القاهرة (قصر العيني).

🔻 الموعد: السبت 30 مارس – 10 صباحًا

2️⃣ د. رشا أحمد إبراهيم- استشاري الباطنة العامة والغدد الصماء والسكر.

🔻 الموعد: السبت 30 مارس- 10 صباحًا

3️⃣ د. مصطفى المحمدي - استشاري القلب والقسطرة والأوعية الدموية.

🔹 الكشف الطبي والفحص بجهاز الموجات الصوتية «الإيكو» مجانًا.

🔻 الموعد: السبت 30 مارس – 2 ظهرًا

4️⃣ د. محمد عبد الحميد حسنين – استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية.

🔻 الموعد: الأحد 31 مارس – 10 صباحًا.



5️⃣ د. عمرو غريب – أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان.

🔻 الموعد: الأحد 31 مارس – 11 صباحًا.

6️⃣ د. إيهاب حافظ – استشاري أول الجراحة العامة والأورام.

▪ العيادة بالتعاون مع مستشفى وقاية التخصصي.

🔻 الموعد: الأحد 31 مارس – 3 عصرًا.

7️⃣ د. مصطفى رجب – استشاري باطنة وجهاز هضمي وكبد

🔻 الموعد: الثلاثاء 2 أبريل – 11 صباحًا.

8️⃣ د. أحمد الأنور - استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر.

🔻 الموعد: الأربعاء 3 أبريل – 10 صباحًا.

9️⃣ أ.د/ سناء مهران - استشاري أمراض السمع والاتزان.

🔻 الموعد: الخميس 4 أبريل – 2 ظهرًا.

🔹 الخدمة المقدمة: قياس السمع بالنغمات النقية وقياس ضغط الأذن الوسطى بأحدث الأجهزة لمن هم أكثر من ٦ سنوات.

مع أطيب الأمنيات للجميع بدوام الصحة والعافية.



رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.

محمد الجارحي .

السكرتير العام.

جمال عبد الرحيم.