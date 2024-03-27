الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الصحفيين" تعلن عن مشاركة 9 أطباء فى العيادات الخارجية بالنقابة الأسبوع المقبل

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تعلن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي عن جدول تشغيل العيادات الخارجية بالنقابة، خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة 9 أطباء في التخصصات الطبية المختلفة.
والكشف في العيادات الخارجية مجانًا وبأسبقية الحضور لكل الصحفيين من أعضاء النقابة وأسرهم، وينتهي التسجيل بعد ساعة من بدء العيادة بالدور الأول بالنقابة.
وفيما يلي جدول الأسبوع القادم الذي يبدأ من السبت 30 مارس وينتهي الخميس 4 أبريل 2024.

1️⃣   أ. د/ نيفين الهلالي - أستاذ طب الأطفال جامعة القاهرة (قصر العيني).

🔻 الموعد: السبت 30 مارس – 10 صباحًا

2️⃣   د. رشا أحمد إبراهيم- استشاري الباطنة العامة والغدد الصماء والسكر.

🔻 الموعد: السبت 30 مارس- 10 صباحًا

3️⃣   د. مصطفى المحمدي - استشاري القلب والقسطرة والأوعية الدموية.

🔹 الكشف الطبي والفحص بجهاز الموجات الصوتية «الإيكو» مجانًا.

🔻 الموعد: السبت 30 مارس – 2 ظهرًا

4️⃣ د. محمد عبد الحميد حسنين – استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية.

🔻 الموعد: الأحد 31 مارس – 10 صباحًا.

5️⃣   د. عمرو غريب – أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان.

🔻 الموعد: الأحد 31 مارس – 11 صباحًا.

6️⃣   د. إيهاب حافظ – استشاري أول الجراحة العامة والأورام.

▪ العيادة بالتعاون مع مستشفى وقاية التخصصي.
🔻 الموعد: الأحد 31 مارس – 3 عصرًا.

7️⃣   د. مصطفى رجب – استشاري باطنة وجهاز هضمي وكبد

🔻 الموعد:  الثلاثاء 2 أبريل  – 11 صباحًا.

8️⃣ د. أحمد الأنور - استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر.

🔻 الموعد:  الأربعاء 3 أبريل  – 10 صباحًا.

9️⃣ أ.د/ سناء مهران - استشاري أمراض السمع والاتزان.

🔻 الموعد:  الخميس 4 أبريل  – 2 ظهرًا.

🔹 الخدمة المقدمة: قياس السمع بالنغمات النقية وقياس ضغط الأذن الوسطى بأحدث الأجهزة لمن هم أكثر من ٦ سنوات.

مع أطيب الأمنيات للجميع بدوام الصحة والعافية.
                 
رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.                    
محمد الجارحي .                                   

السكرتير العام.
جمال عبد الرحيم.

نقابة الصحفيين محمد الجارحي العيادات الخارجية الصحفيين لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية

مواد متعلقة

"المالية" تدرس زيادة بدل التكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل جديدة حول انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك: شيكابالا ليس أسطورة النادي

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة

 المشدد 5 سنوات لمدير مبيعات ابتز ربة منزل فى الجيزة

علاء نبيل يكشف كواليس الصلح مع ميدو ويقارن بين تجربة التوأم وفيتوريا

انهيار للعلاقات ودفاع عن حماس وطريق مسدود للهدنة.. كواليس الخلاف الأمريكى الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة