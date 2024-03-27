الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الصحفيين" تُكرم الأمهات المثاليات من الزميلات بالمؤسسات الصحفية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

طلب الكاتب الصحفي خالد البلشي، من حضور حفل تكريم الأمهات المثاليات من الصحفيات الوقوف دقيقة تحية وإجلال للشهيدات الفلسطينيات وتضحيات المرأة الفلسطينية.

وقال إننا اليوم نحتفل بالمرأة المناضلة الشريكة في كل الأدوار، فتحية لكل زميلة صحفية تحاول وتدفع الثمن أكثر من مرة في سبيل رسالتها، مضيفًا أنه نحتفل اليوم المرأة المصرية، ذكرى سقوط حبيبة خليل، أول شهيدة  شاركت في مسيرة بثورة 1919.

ووجه نقيب الصحفيين تحية للمرأة السودانية التي تدفع  في حرب أهلية أثماننا  كثيرة

وكرمت نقابة الصحفيين الأمهات المثاليات خلال الاحتفالية التى عقدتها بالدور الرابع بالنقابة.

وشهدت نقابة الصحفيين مساء اليوم الأربعاء، احتفالية لجنة المرأة  لتكريم نماذج العطاء والتضحيات من بين الزميلات الصحفيات في المؤسسات الصحفية القومية، والحزبية، والخاصة، ونماذج من أمهات شهداء الوطن الأبرار والمرأة الفلسطينية رمز الصمود والنضال.

وقالت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين مقرر لجنة المرأة، إن الاحتفال يأتي كتقليد جديد للجنة دون تدخلها فى الاختيار، موضحة أن المؤسسات الصحفية رشحت الزميلات  نموذجا للأم المثالية مشهود لها بالتضحية والعطاء والسمعة الطيبة.

وأوضحت  "النجار" أن اختيارات المؤسسات الصحفية المختلفة جاءت على النحو التالى: أمل شاكر "الأهرام"، إيمان راشد "الأخبار"، جمالات يونس "الجمهورية"، رجاء أبو شهبه "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، ابتهال غيث "دار المعارف"، مها عمران "روز اليوسف"، عايدة محسب مجلة الإذاعة والتليفزيون، حنان عثمان "الوفد"، نعمة أبو زيد اليوم السابع، صفاء البحار "العمال"، فاطمة الكومى "الأسبوع"، ثناء الكراس "فيتو"، إيمان كمال "الفجر"، صفاء عصام "الشروق "، سامية سيدهم "وطنى"، سهير غالب "البوابة نيوز"، منال القاضى "صوت الأمة"، آية حسنى "الدستور"، فاطمة هاشم "المصري اليوم".

وتضمن الحفل  تكريم الكاتبة الصحفية الكبيرة سناء البيسى كرائدة من رائدات صحافة المرأة ومؤسس مجلة نصف الدنيا وعضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا، فضلا عن تكريم مربية الأجيال الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ومن عضوات مجلس النقابة السابقات الدكتورة عبير سعدى وحنان فكرى.

وشمل  التكريم  أمهات شهداء الوطن الأبرار صانعات الرجال والأبطال ومن أهدوا فلذات أكبادهن فداء لوطننا الغالى ومنهم والدة الشهيد البطل رائد محمد صلاح إسماعيل أحد أبطال ملحمة البرث والكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، وسوزان عبد المجيد والدة الشهيد البطل نقيب شرطة إسلام مشهور الذى استشهد فى الهجوم الإرهابى على قوات الشرطة بطريق الواحات عام ٢٠١٧.

كما تم  تكريم آمال الأغا، رئيس الأتحاد العام للمرأة الفلسطينية بجمهورية مصر العربية،ومريم أبو دقة،المناضلة والفدائية الفلسطينية، وميسون شعث المناضلة الفلسطينية وعضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة سابقا.

وقدم  الفنان محمد عبد الحميد صوليست دار الأوبرا المصرية، حفل الأم المثالية، باقة من روائع أغانى زمن الفن الجميل التى قدمت للأم وبعض الأناشيد الدينية وسوف يشدو أيضا أغنية وطنية عن فلسطين من ألحانه وكلمات الكاتب المتميز عبد الرحيم كمال، مؤكدة أنه يأتى ذلك بجهود الزميلة منى الصاوى الصحفية بجريدة الجمهورية.

يذكر أن حفل لجنة المرأة بنقابة الصحفيين يأتى كتقليد جديد للجنة لتكريم نماذج العطاء والتضحيات من بين الزميلات الصحفيات في المؤسسات الصحفية القومية، والحزبية، والخاصة، و نماذج من أمهات شهداء الوطن الأبرار والمرأة الفلسطينية رمز الصمود والنضال.

الكاتب الصحفي خالد البلشي الأمهات المثاليات المرأة الفلسطينية المرأة المصريه نقيب الصحفيين

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