السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدعو المؤسسات الدولية لتوفير الحماية لها بعد جرائم الاحتلال

الصحفيين الفلسطينيين
الصحفيين الفلسطينيين

دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، المؤسسات الدولية إلى متابعة جرائم الحرب التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، والتي أدت لإستشهاد 130 منهم منذ السابع من أكتوبر.

وأوضحت لجنة الحريات التابعة للنقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان لها مساء اليوم، أنها رصدت تصعيدا خطيرا خلال شهر مارس الجاري، حيث استشهد 3 صحفيين، كما تم تصعيد الاعتقال بحق الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

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وناشدت الصحفيين الفلسطينيين الأمين العام للأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، والاتحاد الدولي للصحفيين، العمل بشكل حثيث لوقف الجرائم والاعتداءات والانتهاكات المتزايدة بحق الحالة الصحفية الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الصحفيين الفلسطينيين إلى الحملة الشرسة التي استهدفت الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة والتنكيل بعدد منهم، واعتقال عدد آخر دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة، إضافة لتصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين في القدس، وجنين، ورام الله وكافة الأراضي الفلسطينية.

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 الصحفيون الأسرى داخل سجون الاحتلال يعانون من ظروف صعب

وكشف بيان الصحفيين الفلسطينيين أن العديد من الصحفيين الأسرى داخل سجون الاحتلال يعانون من ظروف صعبة وقاهرة دون الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية، مما يعرضهم ليس للأمراض فحسب بل لإمكانية فقدان حياتهم، بعد ان استشهد 13 أسيرا داخل المعتقلات منذ 7 أكتوبر الجاري.

وسبق، ودعت المجموعة العربية، إلى التصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال جلسة ستعقد في مجلس الأمن الليلة.

وناشدت المجموعة العربية جميع أعضاء مجلس الأمن بالتصويت لصالح مشروع القرار الذي قدمه الأعضاء المنتخبون والمقرر التصويت عليه اليوم للسماح للمجلس بالتحدث بصوت واحد والتصرف دون تأخير إضافي في التعامل مع هذه الحالة الخطيرة.

عقدت المجموعة العربية حسب بيان لها، اجتماعا، اليوم السبت، في نيويورك على مستوى السفراء المندوبين الدائمين، برئاسة الجمهورية اليمنية.

وأكدت المجموعة العربية التفاعل البناء مع مجلس الأمن نحو تحقيق مسئولياتها في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، خاصة مسئولياتها تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، الذين يعانون من الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي والكارثة الإنسانية التي تسبب فيها العدوان العسكرية المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

نقابة الصحفيين الفلسطينيين المؤسسات الدولية جرائم الحرب قطاع غزة الضفة الغربية منظمة اليونسكو

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