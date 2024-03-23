السبت 23 مارس 2024
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عالم

تفاصيل وفاة أحد المحتجزين الإسرائيليين في غزة.. نقص الدواء والغذاء

أبو عبيدة
أبو عبيدة

أعلن أبو عبيدة الناطق بإسم كتائب القسام الجناج العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، وفاة أحد المحتجزين الإسرائيليين نتيجة نقص الدواء والغذاء.

وقال أبو عبيدة، توفي المحتجز الإسرائيلي "ييجـﭫ بوخطاﭪ" 34 عاما، نتيجة نقص الدواء والغذاء.

وتابع أبو عبيدة: "كما حذرنا سابقا فإن أسرى الاحتلال يعانون ذات الظروف التي يعانيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الجوع والحرمان، ويعانون من نقص الغذاء والدواء، وأن المرض بات يهدد حياة عددٍ منهم".

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وسبق، أفادت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن الفجوات لا تزال كبيرة في المفاوضات غير المباشرة التي تجري عن طريق الوسطاء مع حركة حماس في الدوحة، خصوصا في ما يتعلق بمعادل تبادل الأسرى والمحتجزين، في إشارة إلى عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، مقابل كل إسرائيلي سيتم إطلاق سراحه من غزة.

وأشارت تقارير عبرية إلى مداولات أمنية تعقد في تل أبيب لاحقا لاتخاذ قرار بشأن إبقاء الوفد المفاوض في قطر أو استدعاءه.

ومن أبرز بنود الرد الإسرائيلي، رد إسرائيل الذي قدم للوسطاء يرفض وقف الحرب وانسحاب قواتها وعودة النازحين بلا شروط.

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كما اشترطت إسرائيل الإفراج في المرحلة الأولى عن 40 أسيرا إسرائيليا حيا من كل الفئات، كما قدم الرد الإسرائيلي نقاطا مفصلة في ما يتعلق بتبادل الأسرى وشروط وقف العمليات.

كما رفضت إسرائيل طلب حماس الإفراج عن 30 من أصحاب المؤبدات مقابل كل مجندة وعرضت فقط 5 هي من تحددهم.

وطالبت إسرائيل مقابل الإفراج عن أسرى أعيد اعتقالهم من صفقة شاليط الإفراج عن الجنديين غولدن وآرون.

وشمل رد إسرائيل الحق في إبعاد أسرى الأحكام المؤبدة الذين سيفرج عنهم وفق الصفقة إلى خارج فلسطين.

أبو عبيدة المحتجزين الإسرائيليين نقص الدواء حركة حماس قطاع غزة الشعب الفلسطيني

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