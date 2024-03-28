علي جمعة لـ"مملكة الدراويش": المصريين وسطيون ومتسامحون وغير متشددين

قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق، إن المصريين وسطيون ومتسامحون وغير متشددين، وورد عن الشيخ "زروق" الذي دفن في ليبيا قوله إن المصريين متساهلون في الفتوى.

وأوضح جمعة خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن المصريين قيادة لكل الأمم، ونواجه المشاكل العصرية بحلول عملية وبعد 50 عاما تتبعنا الدول.

وواصل: "أتذكر في يوم من الايام جائني شخص وقال لي اكتشفنا اكتشاف عظيم وهو أن القانون المدني الأفغاني هو ترجمة للقانون المدني المصري ولم نكن نعرف ذلك لأن ترجموه ماتوا وطلب تدريب قضاتهم في معهد القضاء في مصر وهذا حدث في عام 2004 أي بعد 55 عاما".

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.