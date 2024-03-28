العرابي: على المجتمع الدولي التحرك لمنع إسرائيل من شن عملية عسكرية في رفح

أكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السفير محمد العرابي، ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمنع إسرائيل من شن عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لما ستسفر عنه من تداعيات إنسانية جسيمة على سكان قطاع غزة.

وقال العرابي - في تصريح صحفي عقب لقائه سفير باكستان لدى مصر ساجد بلال اليوم الخميس - إن هناك اتفاقًا كاملًا في الرؤى بين القاهرة وإسلام آباد فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث يطالب البلدان بضرورة وقف الحرب الدائرة والحد من الأزمة الإنسانية في القطاع وتداعياتها الكارثية، حفاظًا على أرواح المدنيين الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة العمل على ضمان التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2728 والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستمرة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة.

تعزيز مسألة نفاذ المساعدات الإنسانية عبر كافة المسارات البرية

وأوضح وزير الخارجية الأسبق أن مصر تبذل جهودًا غير مسبوق لتعزيز مسألة نفاذ المساعدات الإنسانية عبر كافة المسارات البرية علاوة على استمرارها في عمليات الإنزال الجوي في محاولة للتخفيف من معاناة أهل القطاع.

ولفت العرابي إلى أن هناك ترحيبًا كبيرًا من جانب باكستان بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة للوصول إلى التهدئة، والحرص على تقديم وإيصال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح، واستقبال المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية، وكذلك خروج الرعايا الأجانب من القطاع، فضلًا عن مساعي الوساطة بين الجانبين لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وبشأن العلاقات بين القاهرة وإسلام آباد..قال رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية إن البلدين حريصان على تعزيز التعاون المشترك خلال الوقت الراهن..مبينًا أن العلاقات المصرية الباكستانية ممتدة ومتميزة على كل الأصعدة، خاصة السياسية والدبلوماسية، وتحظى بالتنسيق المشترك والمتبادل فى مختلف المحافل الدولية.

وأفاد العرابي بأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد تقدمًا ملحوظًا حيث وصل حجم التعاون التجارى الثنائى إلى 400 مليون دولار منها 300 مليون دولار لصالح الصادرات المصرية، و100 مليون دولار للواردات الباكستانية، وذلك فى ظل إرادة مشتركة لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.