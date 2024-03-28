كل ما تريد معرفته عن أسباب الصرع

يعتبر الصرع، هو اضطراب عصبي يتميز بنوبات متكررة ، يمكن أن يتأثر بمحفزات مختلفة، وبالتالي، فإن التعرف على هذه المحفزات وتنفيذ استراتيجيات لإدارتها أمر بالغ الأهمية للأفراد الذين يعانون من الصرع لتحسين التحكم في النوبات وتحسين نوعية الحياة بشكل عام.

ومن أهم أسباب الإصابة بالصرع:

قلة النوم: الحرمان من النوم هو سبب معروف للنوبات لدى العديد من الأفراد المصابين بالصرع. يمكن أن تؤدي أنماط النوم المتقطعة أو النوم غير الكافي إلى خفض عتبة النوبة، مما يزيد من احتمالية حدوث النوبات، إن معالجة ممارسات النظافة أثناء النوم، مثل الحفاظ على جدول نوم ثابت، وخلق روتين مريح قبل النوم، وتجنب المنشطات مثل الكافيين قبل النوم، يمكن أن يساعد في تعزيز جودة النوم بشكل أفضل وتقليل خطر النوبات.

التوتر والقلق: يمكن أن يؤدي التوتر العاطفي والقلق إلى حدوث نوبات لدى بعض الأفراد. قد تؤدي أحداث الحياة المجهدة أو ضغوط العمل أو الصراعات بين الأشخاص إلى تفاقم نشاط النوبات، يمكن أن يساعد تنفيذ تقنيات إدارة التوتر مثل التأمل الذهني أو تمارين التنفس العميق أو استرخاء العضلات التدريجي أو الانخراط في الهوايات والأنشطة التي تعزز الاسترخاء في تخفيف التوتر وتقليل تكرار النوبات.

تعاطي الكحول والمواد المخدرة: يمكن أن يؤدي استهلاك الكحول وبعض الأدوية الترفيهية إلى خفض عتبة النوبات وزيادة خطر النوبات، الإفراط في تناول الكحول، وكذلك تعاطي المخدرات غير المشروعة، يمكن أن يعطل نشاط الدماغ ويؤدي إلى نوبات لدى الأفراد المعرضين للإصابة. يمكن أن يساعد الحد من استهلاك الكحول أو تجنبه والامتناع عن المخدرات غير المشروعة في تقليل مخاطر النوبات المرتبطة بتعاطي المخدرات.

الأضواء الساطعة والمحفزات البصرية: يمكن أن تؤدي المحفزات البصرية مثل الأضواء الساطعة، أو الشاشات الوامضة، أو الأنماط الشديدة إلى حدوث نوبات لدى بعض الأفراد، وخاصة أولئك الذين يعانون من الصرع الحساس للضوء، إن اتخاذ الاحتياطات اللازمة مثل تجنب البيئات ذات الأضواء القوية، واستخدام مرشحات الشاشة أو الإعدادات المضادة للتوهج على الأجهزة الإلكترونية، وارتداء النظارات الشمسية المستقطبة في الهواء الطلق يمكن أن يساعد في تقليل التعرض لإثارة المحفزات البصرية.